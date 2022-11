Turnarán a FGJ caso contra Xico

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Contraloría Municipal de Victoria reiteró que tras ignorar los tres citatorios, para aclarar observaciones por 120 millones de pesos, Xicoténcatl González Uresti será turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas.

En el caso de Pilar Gómez Leal, Sergio Estrada Cobos, Contralor Municipal refirió que todavía se busca la manera de contactarla, pues en el domicilio declarado ya no habita.

“Estamos integrando el expediente para el Área Jurídica, que nos pide algunos documentos que van certificados, algunos documentos del despacho que hizo la auditoría; algunos documentos que ya se tienen pero que los piden notariados”.

El funcionario municipal destacó que una vez interpuesta la denuncia ante la Fiscalía Estatal, corresponderá a ellos “para que con la fuerza pública o mecanismos que ellos tienen para llamar a los implicados, los llamen allá”.

El contralor señaló que este proceso podría llevar su tiempo ya que el expediente se integrara con más de 500 observaciones y se deben detallar una por una; sin embargo serán algunas diez o 12 que se integran para que sea rápido.

Asevero que se busca es armar una sola denuncia en donde la Fiscalía cuente con todos los elementos suficientes para poder actuar, “la idea es que salga o que se le avance bastante, pero que esté dentro de la Fiscalía, no que se quede aquí”.

Agregó que en el proceso se encuentra también el ex tesorero municipal Alfredo Peña Rodríguez, a quien también se le estaría fincando responsabilidad.

Cabe recordar que el ex tesorero del periodo 2020-2021, Arturo Vela Palacios, entre otros ex funcionarios, también deben acudir a realizar las solventaciones, pero no lo ha hecho.

“La misma situación les espera a los compañeros ex funcionarios que no han comparecido, ya que algunos les quedan dos citatorios o un citatorio, tanto para ex funcionarios de Xico como de la licenciada Pilar”.

Por Raúl López García

Expreso-La Razón