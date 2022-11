La media vuelta de “La Borrega”

El Festival Internacional de Otoño es uno de los más importantes en el país, año con año se consolidó y es un reflejo de la cultura en Matamoros.

El domingo, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ clausuró este domingo el FIO 2022, mismo que cerró con la espectacular presentación de JORGE “Coque” MUÑIZ.

El FIO se convirtió desde hace años en uno de los movimientos culturales más importantes del país y el mejor de Tamaulipas, al menos en los últimos seis años, pues en el sexenio pasado desapareció el impulso de las bellas artes.

En el Festival de Otoño se presentaron en su trigésimo aniversario más de 500 artistas locales, nacionales e internacionales en 37 diferentes sedes.

“La Borrega” LÓPEZ disfrutó el evento que se realiza desde manera interrumpida desde hace 30 años y que fue creado por el ex alcalde TOMÁS DE JESÚS YARRINGTON RUVALCABA.

YARRINGTON blindó el Festival de Otoño con la creación de un Patronato integrado por la sociedad civil para preservar su organización y hasta el momento perdura con el patrocinio de diversas organizaciones y la misma administración municipal.

La presidenta fundadora fue FLORINDA GONZALEZ RODRIGUEZ, próxima a cumplir los 90 años en febrero próximo, fue tres veces presidenta en su edición 10 y 20.

El cierre del FIO se realizó con la participación del cantante JORGE “coque” MUÑIZ, quien deleitó a las familias matamotenses con una noche romántica con canciones de MARCO ANTONIO MUÑIZ y ARMANDO MANZANERO.

“Coque” MUÑIZ no desaprovechó la oportunidad para interpretar la canción de “La Media Vuelta” con el alcalde MARIO LÓPEZ, quien no lo hizo nada mal, pues se llevó una buena carretada de aplausos.

LÓPEZ fue de los primeros en levantar la mano para decir que está listo y preparado para ser candidato al Senado. Garantiza el triunfo, tiene un colchón de 100 mil votos en un proceso que se espera muy apático.

No es el primer alcalde matamorense que le hace a la cantada, ni tampoco será el último en ser invitado a subir a un escenario por parte de algún artista.

Por ejemplo, el más connotado artista fue BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, un especialista en las canciones de Los Cadetes de Linares, pero también le gustaba. Claro es mejor interprete que cantante, le ponía mucho sentimiento.

Otro alcalde cantante fue CHUCHIN DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, quien era uno de los monaguillos consentidos a la hora de participar en el coro de la Iglesia.

CHUCHÍN es un personaje muy identificado con la grey católica, respetuoso de los mandatos, por lo que se persignaba antes de sustraer o desviar los recursos municipales. Fue tan mal alcalde que no pudo reelegirse como presidente municipal en Matamoros.

Los demás alcaldes matamorenses cantaban muy mal las rancheras, pues RAMÓN ANTONIO SAMPAYO ORTIZ, ERICK SILVA, ALFONSO SÁNCHEZ, HOMAR ZAMORANO, LETICIA SALAZAR de plano sólo cantaban en la regadera.

Otro alcalde que fue invitado a compartir escenario, fue MARIO ZOLEZZI quien durante la realización de la Feria de Matamoros, el actor y comediante ADRIÁN URIBE hizo algunos chistes a sus costillas, pero luego tuvo que pedir disculpas cuando le dijeron que se trataba del presidente municipal y quien lo había contratado.

En esta ocasión el FIO fue todo un éxito, con un programa artístico y cultural a la altura, Matamoros es referencia en el impulso de las bellas artes.

MARIO está listo para ir por la candidatura o dar la media vuelta para esperar el 24.

