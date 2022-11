Poncho de Nigris le canta un tiro a Adrián Marcelo en pleno México vs Argentina

El partido de México Argentina no sólo causó polémica por el frustante resultado para nuestro país, también por la casi pelea entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo.

Los animos se calentaron en las tribunas cuando De Nigris se encontró cara a cara con el conductor, pues desde hace meses ya se tienen una rivalidad pública anunciada.

En sus redes sociales Poncho subió un video en el que aparece acercándose al conductor de SNSerio y lo amenaza con partirle la cara.

Hijo de tu pinche madre, vente perro, vente. Nomás porque está Loret no te parto tu madre. Nada más porque está él no te empino, cabrón. Saliendo al desierto”, le advirtió.

Para eso me gustabas”, escribió en el video.

El clip, de sólo unos segundos, suma ya casi 50 mil ‘me gusta’.

Para eso me gustabas … ???????? pic.twitter.com/jKVR2KGqve — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) November 26, 2022

¿POR QUÉ ESTÁN PELEADOS?

Todo comenzó porque Adrián aseguró en su programa que De Nigris ya no tiene seguidores, algo que caló hondo en Poncho. Además afirmó que le partiría su madre.

Amigos, les prometo que le voy a partir su madre a Poncho. Ve con quién está la gente, carnal. Esos que hace tiempo estaban contigo, hoy yo los tengo”, le dijo.

En septiembre Poncho afirmó que sí habría pelea y se llevaría a cabo en enero del 2023.

Separen la fecha para que vean caer a tribilín noqueado”, afirmó en septimebre.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR