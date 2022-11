“El Canelo” exhibe conversaciones privadas con Miguel Layún tras polémica con Messi

Nadie sabe qué le está pasando al campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, pues en las últimas horas de lo único que se habla es de su pelito casado, a través de redes sociales, con el goleador argentino Lionel Messi, esto luego de que el 10 de “la albiceleste” apareciera en un polémico video en el que se ha interpretado desprecia la playera de la Selección Mexicana.

Fue gracias a Twitter que el mexicano le declaró una pelea a Messi con la frase: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! (sic)” acompañada de emojis de puño, situación que fue celebrada por algunos de sus seguidores, pues se entendía que era una reacción en defensa del equipo nacional; no obstante, las palabras no pararon ahí y el boxeador mexicano continuó una serie de conflictos con cualquiera que se atreviera a defender al ídolo sudamericano, entre ellos el polémico comentarista deportivo David Faitelson y el exjugador argentino Kun Agüero.

Canelo contra todos

Fueron muchas las voces que trataron de mencionarle al ídolo nacional que no se trataba de un insulto, sino simplemente de un descuido, se le reveló que en los vestidores todas las playeras y complementos de los uniformes se van al suelo, debido a que están sudados y sucios, también se mencionó que cuando el equipo de limpieza los ha limpiado les son entregados a los jugadores.

Pero lo anterior no fue suficiente para Saúl y a pesar de que el exseleccionado mexicano, Miguel Layún utilizó su cuenta en Twitter para explicarle que no debió ser algo en contra del combinado dirigido por “El Tata” Martino, la reacción del campeón fue la de exponer una conversación que ambos tuvieron en privado por WhatsApp, en la que que el americanista expresaba su frustración al no poder hacer nada en el encuentro de México vs Argentina en Qatar.

Así, en estos momentos el timeline de Saúl es un cúmulo de dimes y diretes con jugadores, comentaristas, aficionados y todo aquel que intervenga en el pleito que ya tomó dimensiones internacionales, a todo esto es de mencionar que Lionel Messi se ha mantenido al margen y no ha emitido ninguna reacción ante la tormenta de tuitazos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO