No hay vuelta de hoja para las elecciones extraordinarias para Tamaulipas.

Antes del 15 de diciembre la Cámara de Senadores tendrá que aprobar las elecciones extraordinarias para la vacante en el senado.

La senadora por Tampico, Lupita Covarrubias, dijo que esa es la fecha límite y que no se puede dejar

fuera.

“Desconozco el motivo por el cual se bajó el proyecto de la agenda, en el cual, se convocaba a elecciones extraordinarias, pero estamos dentro del plazo legal para hacerlo” dijo.

Esto después de la vacante que dejará Faustino López, quien falleciera en un accidente automovilístico en el estado de Zacatecas el pasado 8 de

octubre.

“Desde el 15 de noviembre corrió el término y se debe de realizar a más tardar el 15 de diciembre de este año, así es que aún estamos a tiempo” expuso la Senadora.

Mencionó que desconoce si el PRI y el PAN están aplicando presiones para evitar que se convoque nuevamente a elecciones en el estado.

“Lo que si te puedo decir es que no hay forma, no hay manera de que no se tengan que aprobar las elecciones, ahí no hay vuelta de hoja “expresó.

Mario Prieto/ La Razón