Primaria de Altamira tiene tres semanas sin clases presenciales

ALTAMIRA, TAM.- Al asegurar que representa un riesgo, padres de familia de la primaria Benito Juárez no permitirán que los 110 alumnos regresen a las aulas, ya que todavía se percibe el olor a sustancia química.

Desde hace tres semanas fueron suspendidas las clases presenciales y las toman a distancia, ya que de una jardinera proviene un olor a producto químico, cuyo origen no ha podido ser explicado por las autoridades.

“Nos preocupa la salud de los niños, ellos están dando un dictamen y no se han presentado, solo de palabra. No han venido a dar la cara a decir de que no hay un riesgo, pero necesitamos el documento”, declaró Mirna Alejandra Salas Rodríguez.

Le preocupa que las autoridades no hicieran el trabajo, incluso que las químicas que llevó la Dirección de Ecología comentaron que no se había seguido el protocolo.

Por Óscar Figueroa