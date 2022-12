Belinda nunca compartiría escenario con Angela Aguilar

Belinda viene de ser tendencia en las redes sociales. La actriz y cantante logró posicionarse gracias a su reciente participación durante los 2000 Pop Tour. Desde hacía tiempo que no formaba parte de este ranking por algunos de sus trabajos, generalmente fueron sus escándalos amoroso lo que la llevaron hacia los “trending topic”.

Esta vez Belinda renovó los lazos con su público y volvió a demostrar porque muchos le han dado el apodo de “la princesa del pop mexicano”. Algunos días después también deslumbró al fandom en el Arena Monterrey. Allí realizó un repaso por algunos de sus más grandes éxitos para luego dar paso a otros artistas incluso Paty Cantú.

Durante mucho tiempo se dijo que Belinda y la ex vocalista de LU mantenían un fuerte enfrentamiento. Una especie de rivalidad por estilos. Sin embargo, las dos han dejado en claro que nada de esto es cierto e incluso Cantú aclaró que la actriz de “Bienvenidos a Edén” es una pieza clave en el show que desde hace unos meses hace con Bobo Producciones. Pero hay una cantante con la que la ex de Nodal no compartiría escenario por nada del mundo.

El problema de Belinda con esta artista es de vieja data. La rivalidad nació cuando ella aún estaba en pareja con Christian Nodal. Se trata de nada más y nada menos que de Ángela Aguilar. Es que a la protagonista de “Bienvenidos a Edén” no le gustó para nada la química que se generó entre ellos cuando hicieron una colaboración juntos.

A la estrella de ‘Bienvenidos a Edén’ no se le olvidan los comentarios de los fans de la hija de Pepe Aguilar cuando ésta cantó con Christian Nodal ‘Dime cómo quieres’.

Belinda viene de ser tendencia en las redes sociales. La actriz y cantante logró posicionarse gracias a su reciente participación durante los 2000 Pop Tour. Desde hacía tiempo que no formaba parte de este ranking por algunos de sus trabajos, generalmente fueron sus escándalos amoroso lo que la llevaron hacia los “trending topic”.

Esta vez Belinda renovó los lazos con su público y volvió a demostrar porque muchos le han dado el apodo de “la princesa del pop mexicano”. Algunos días después también deslumbró al fandom en el Arena Monterrey. Allí realizó un repaso por algunos de sus más grandes éxitos para luego dar paso a otros artistas incluso Paty Cantú.



Durante mucho tiempo se dijo que Belinda y la ex vocalista de LU mantenían un fuerte enfrentamiento. Una especie de rivalidad por estilos. Sin embargo, las dos han dejado en claro que nada de esto es cierto e incluso Cantú aclaró que la actriz de “Bienvenidos a Edén” es una pieza clave en el show que desde hace unos meses hace con Bobo Producciones. Pero hay una cantante con la que la ex de Nodal no compartiría escenario por nada del mundo.



La canción que grabaron Nodal y Ángela Aguilar resultó ser un éxito

El problema de Belinda con esta artista es de vieja data. La rivalidad nació cuando ella aún estaba en pareja con Christian Nodal. Se trata de nada más y nada menos que de Ángela Aguilar. Es que a la protagonista de “Bienvenidos a Edén” no le gustó para nada la química que se generó entre ellos cuando hicieron una colaboración juntos.

“Dime cómo quieres” fue el sencillo que unió a Ángela Aguilar y Christian Nodal por aquellos años. Si bien nada sucedió entre ellos, y la hija de Pepe Aguilar incluso ha llegado a manifestar que no volvería a cantar con él, lo cierto es que los comentarios de los fans la molestaron mucho. “Hacen una linda pareja Ángela y Nodal”, “Mucho mejor que Belinda”, “Ojalá se hagan novios”, fueron algunos de los mensajes que la indignaron.

CON INFORMACIÓN DE VANGUARDIA