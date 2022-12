La corre su mamá de la casa por asistir al concierto de Bad Bunny

El furor por los conciertos de Bad Bunny están en su máximo esplendor en México y una madre corrió a su hija de su casa por asistir al concierto de Bad Bunny.

La usuaria llamada Cristina Mendoza compartió en TikTok cómo fue que su mamá la corrió de su casa por asistir al concierto de Bad Bunny.

La joven contó en seis videos que su mamá decidió correrla de su hogar por haber asistido al concierto del reguetonero.

Esta usuaria dijo que asistió a uno de los conciertos que Bad Bunny ofreció en Monterrey.

De acuerdo con su relato, ella le contó a su mamá que tenía boletos pero ella nunca le dijo si estaba bien o mal que fuera.

Ella decidió ir con otras amigas y ese día se quedó a dormir en casa de una amiga que vivía cerca del recinto, hecho que también nunca entendió si le parecía o no a su mamá.

Según contó el concierto estuvo increíble y al día siguiente iba a regresar temprano a su casa, pero decidió ir a desayunar con sus amigas y acompañar a otra al aeropuerto, pues viajó hasta Monterrey para ver el artista.

La joven de 20 años llegó hasta la noche del día siguiente y fue cuando se encontró con su mamá bastante enojada.

“Me empezó a decir que era una irresponsable y a sacar cosas que ni al caso, me dijo que estaba harta de soportarme, para ella nada es suficiente”, relató la joven.

Posteriormente dijo que intentó encerrarse en su cuarto, pero su mamá estaba tan enojada que rompió la puerta.

También contó que su mamá aclaró que era su casa y que se tenía que respetar todo lo que ella ordenara.

Acto seguido, su mamá le dijo que mejor se fuera, pese a que la joven intentó ya no continuar con la discusión.

Las cosas se pusieron tan fuerte, que tuvo que agarrar todas sus cosas para irse a casa de su prima.

“Mi mamá no se ha reportado y no me ha dicho absolutamente nada y a ver ahora que procede”, concluyó la joven.

Entre los seis videos que publicó en la red social ya casi llega al millón de visualizaciones y las opiniones fueron bastante divididas.

Muchas personas dijeron que ella había tenido la culpa por regresar tan tarde al día siguiente a tu casa cuando pude haber llegado en la mañana.

Mientras que otros internautas dijeron que ya está grande y que ya sabe lo que hace, pues además ella aclaró que ya trabaja a sus 20 años.

Esta joven relató que se siente triste porque su mamá la corrió de su casa, pero que a la vez la pasó muy bien en el concierto de Bad Bunny.

