Plan B y la ruptura de Monreal…

Inminente como parece ser, a decir de no pocos, la eventual ruptura de Ricardo Monreal Ávila con el oficialismo podría encontrar en la ilegal y tramposa nueva propuesta de reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, su llamado plan B tras la derrota de su iniciativa constitucional sobre el tema, una oportunidad inigualable para irse del partido del gobierno (Morena) en medio de aplausos y reconocimiento por su compromiso (cumplido) de operar con miras a impedir la destrucción del INE, y de la democracia en consecuencia.

Luego del valiente posicionamiento asumido apenas después de conocer el contenido de la revanchista propuesta del tabasqueño, en el sentido de que la misma será turnada a comisiones para ser objeto de un análisis y debate serio, sin caer “en atropellamientos ni en eso llamado vía rápida”, y de reiterar su convicción de que “lo que corresponde a cambios constitucionales no se debe resolver con modificaciones a leyes secundarias”, el zacatecano volvió a encender todas las alertas al más alto nivel federal.

Y ello porque, amén de su consolidada presencia pública, para nadie en Palacio es un secreto la relación y no esporádicos encuentros que Monreal y sus cercanos mantienen con dirigentes de la oposición —“igual con Marko Cortés que con A(m)lito Moreno o con Jesús Zambrano; con Dante y los líderes de las principales organizaciones de oposición”, informan— y, peor aún, el “arrastre” que entre la militancia de Morena y parásitos del PT y del Verde podría tener su eventual retiro del lopezobradorismo…

Así las cosas, entonces a nadie ha sorprendido tampoco la inusual premura de la 4T y no pocos de sus principales operadores para advertir que, en efecto, existen “párrafos anticonstitucionales” en el denominado plan B de reforma electoral oficial ni, claro, para iniciar el diálogo con actores clave en su proceso de discusión y eventual aprobación, cual es el caso del coordinador de su bancada senatorial para, en caso de no obtener resultados, recurrir a la negociación y/o presión con ellos.

Veremos…



ASTERISCOS

* ¡Vaya “oportunos” golpes los que, en la víspera del Día Internacional contra la Corrupción, recibió YSQ: la imputación de la impresentable argentina Cristina Fernández de Kirchner por corrupción el martes y, un día después, la destitución y detención del peruano Pedro Castillo por motivos similares. Ahora sí que ¡con esos amigos golpistas, populistas de izquierda”!…

* Tal como se previó, aunque muchos panistas cerraron los ojos ante ello, la Fiscalía capitalina, encabezada por la impresentable carnala Ernestina Godoy, confirmó haber obtenido una orden de aprehensión contra el panista exdelegado en Benito Juárez Christian von Roehrich, a quien vincula con el llamado “Cártel Inmobiliario”. El asunto apenas comienza…

* Digna de elogio la oportuna intervención de la gobernadora Tere Jiménez, de Aguascalientes, para impedir que un grupo de pseudoabogados, en colusión con un juez local, usando para ello documentos apócrifos, despojaran a la Cooperativa Cruz Azul de una planta, cuya propiedad ostenta desde hace al menos un cuarto de siglo. Bien…

Por Enrique Aranda