La nave Orión regresa a la Tierra tras histórica misión lunar

Luego de una misión récord, viajando más de 2 millones de kilómetros en una trayectoria alrededor de la Luna y regresando sana y salva a la Tierra, la nave espacial Orión de la NASA amerizó en el Océano Pacífico, al oeste de Baja California, a las 9:40 horas de este domingo.

De esta forma concluyó la misión Artemis I que busca recabar información valiosa sobre la órbita lunar, luego de que, a lo largo de 25 días y medios la NASA probó Orión en el duro entorno del espacio profundo antes de hacer volar a los astronautas en Artemis II.

El amerizaje es el último hito de la misión Artemis I, que comenzó el 16 de noviembre con el despegue del cohete SLS (Space Launch System) desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

“Desde el lanzamiento del cohete más potente del mundo hasta el excepcional viaje alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra, esta prueba de vuelo es un gran paso adelante en la Generación Artemis de exploración lunar”, dijo el Administrador de la NASA Bill Nelson.

Durante la misión, Orión realizó dos sobrevuelos lunares, acercándose a 12 mil kilómetros de la superficie lunar.

Splashdown.

After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7

— NASA (@NASA) December 11, 2022