¿Quién es el exitoso empresario de EU que está casado con Karla Souza?

Karla Olivares Souza, mejor conocida como Karla Souza quien destacó por el papel que tuvo en la película “Nosotros los nobles” donde compartió créditos con Luis Gerardo Méndez y fue una de las cintas más taquilleras en su época. Sin embargo, también participó en “No se aceptan devoluciones” y “Todos queremos a alguien” para después representar a México con su talento en Estados Unidos en la serie “How to Get Away with Murder” de Sony.

El reconocimiento que tiene la han llevado al estrellato, pero en su vida privada es algo de lo que no habla tanto, ni de su familia o su entorno cercano, entre esos temas está su matrimonio con un empresario extranjero con el que lleva casada 6 años y que es padre de sus dos hijos.

¿Quién es su esposo?

Marshall Trenkmann es banquero y empresario estadounidense que estudió en la Universidad A&M de Texas donde obtuvo su licenciatura y maestría, su dedicación ante las grandes finanzas lo llevaron a laborar una vez egresado en su primer puesto fue con CIB LATAM, donde trabajó como equipo líder de crédito en México, después obtuvo otro puesto en Texas y se mudó a casa para trabajar con el equipo de crédito de CIB Oil and Gas en Houston.

Más adelante pudo construir su patrimonio en Los Ángeles, California y comenzó a trabajar como director para JP Morgan, que es una compañía de inversión global en que ofrece soluciones a las corporaciones, los gobiernos y las instituciones más importantes del mundo en más de 100 países.

El romance que inició con Barbie Noble

A pesar de que ambos ya vivían en Estados Unidos la actriz y el empresario se conocieron en México en 2011 gracias a una fiesta que asistieron de amigos en común, después de eso, comenzaron a salir. Karla Souza declaró que no sabía que se casaría con el apuesto hombre, “Marshall no pide, Marshall siempre da” así se refirió como cumplido a su actual esposo.

En noviembre de 2013 Marshall le propuso matrimonio con un anillo diseñado, se casaron en California por el civil pero en junio del siguiente año festejaron en Tequesquitengo, Morelos donde organizaron una ceremonia íntima a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos, pero a pesar de la privacidad del evento, la fiesta duró tres días.

Ahí comenzaron su historia de amor que se ha desarrollado sin escándalos gracias que la actriz prefirió dejar mantener su vida privada en secreto, solo cuando iba tener su primer hijo lo oculto por meses hasta que por fin en 2018 compartió una foto de su felicidad y anunció el nacimiento de Gianna Trenkmann. Años después volvió con la sorpresa de su segundo hijo.

El empresario no cuenta con ninguna red social a diferencia de su esposa que tiene más de 3.9 millones se seguidores en Instagram e incluso Karla no sube contenido donde se vea explícitamente la cara de Marshall, pero las pocas veces que comparte algo con referencia a él, siempre dedica frases emotivas y con cariño hacía quien llama “su compañero de vida”.