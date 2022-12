Dos periodistas han fallecido mientras cubrían el Mundial de Qatar

QATAR.- Hace apenas unos días, se hizo oficial el fallecimiento del periodista estadounidense, Grant Wahl, quien se desvaneció durante el partido entre Argentina y Países Bajos en la fase de cuartos de final. Este domingo, se ha comunicado la noticia de la muerte de un segundo periodista en tierras mundialistas.

Según informó una televisora qataríe a través de un comunicado, Khalid Al-Misslam, fotoperiodista de Al Kass TV, medio local, murió mientras cubría la justa mundialista.

A second journalist dies in Qatar whilst covering the #WorldCup. Photojournalist Khalid al-Misslam from Qatari news channel Al Kass TV passed away on Saturday; a day before that, US soccer journalist Grant Wahl, 48, collapsed at the match between Argentina and the Netherlands. pic.twitter.com/yy7tXdQl8B

— Monica Grayley (@MonicaGrayley) December 11, 2022