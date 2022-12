Pide permiso de faltar en su primer día de trabajo, se lo niegan y renuncia

En redes sociales se hizo viral el caso de una joven que consiguió empleo y renunció durante su primer día de trabajo. Los hechos sorprendieron a cientos de usuarios de TikTok, por lo que el clip rápidamente ganó popularidad y comenzó a circular en otras plataformas digitales, causando un fuerte debate entre los internautas que critican las acciones de la mujer y quienes la defienden.

De acuerdo con la persona que compartió el video, identificada como Godoy Talya (@godoytalya0), ella se encontraba sosteniendo una conversación, vía WhatsApp, con una nueva empleada de la empresa en la que labora, cuando la joven preguntó si podía faltar en su primer día al trabajo, puesto que tenía otras cosas que hacer; además, la nueva trabajadora comentó que, en caso de no poder ausentarse, se presentaría más tarde de la hora de entrada.

“Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás? mira: es que mañana arrancaba a trabajar ahí en donde tú estás. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana porque tengo unas cosas que hacer, unas vueltas? Gracias, espero tu respuesta”, se escucha decir a la joven en un audio de WhatsApp que envío. Posteriormente, en otro mensaje, la mujer pregunta sí era posible llegar más tarde al empleo, después del medio día.

Pero la conversación no se detuvo ahí, la joven también preguntó por la hora de la comida y si le darían más tiempo para tomar sus alimentos o si la empresa contaba con servicio de comedor: “¿Hay comida y esas cosas?, ¿puedo tomar mate, café?”, pregunta la mujer. En otra grabación, se escucha que antes de renunciar la joven también cuestionó sobre otras prestaciones como el aguinaldo: “si yo no llegara a faltar mañana, ¿cuánto me van a pagar y cuándo voy a tener la licencia y el aguinaldo? eso es lo que me interesa”.

Ante las preguntas de la joven, su superior reaccionó de inmediato y no dudo en mandarle un contundente mensaje que ocasionó la renuncia de la mujer a su nuevo empleo. “Escúchame una cosa: ni siquiera te presentaste a la reunión de trabajo, ¿y ya vas a faltar? No, no. Si llegas al medio día no tienes hora de descanso, no tienes mate, no tienes nada. Llegas derecho a limpiar pisos”, se escucha decir a la jefa de la trabajadora.

Luego de escuchar la negativa de quien fuera su jefa, la joven opta por renunciar al trabajo: “Nos vemos la próxima, el año que viene, capaz que tenga suerte”, dijo. Inmediatamente, la mujer fue severamente criticada en redes sociales, donde los internautas no tardaron en comentar sobre sus decisiones laborales y la actitud que tenía durante la conversación con su jefa.

“Aún no empieza y piensa en irse de licencia”, “Hay gente que sí necesita un trabajo y no consigue nada y esta que lo tiene se pone sus moños”, “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”, “Todavía ni va y ya quiere faltar, jajaja” y “Me pasó lo mismo. Contrate una niñera y me dijo el primer día si podía faltar porque los amigos se iban a la playa”, fueron algunos de los comentarios que generó el clip, el cual ya supera los tres millones de reproducciones en la plataforma china.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO