Buscan reactivar lo comercial en aeropuerto local

Trabajan en promover las áreas comerciales del aeropuerto de Victoria, y mejorar la conectividad con esas instalaciones

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Victoria, Federico González Sánchez, informó que existe un proyecto para reactivar áreas comerciales y espacios publicitarios en el Aeropuerto “Pedro J. Méndez”.

Entre las acciones contempladas se encuentra la instalación de una tienda con productos locales, así como la renta de espacios publicitarios para fortalecer la presencia de empresas tamaulipecas.

Indicó que el sector empresarial fue convocado a participar en este proyecto, el cual se trabaja en coordinación con las secretarías de Economía y Turismo.

Asimismo, se plantea implementar un servicio de transporte económico que conecte el centro de la ciudad con el aeropuerto, facilitando el traslado de pasajeros.

“Se busca mejorar la movilidad y hacer más accesible el aeropuerto para quienes no cuentan con transporte propio”, explicó.

En materia de conectividad aérea, González Sánchez destacó la necesidad de ampliar las frecuencias de vuelos hacia la Ciudad de México, ya que actualmente solo operan tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes), con horarios limitados.

También mencionó que existen tarifas accesibles —principalmente con la aerolínea Mexicana— que no son ampliamente conocidas por la población, lo que representa una oportunidad para incrementar la demanda.

Actualmente, el aeropuerto cuenta con una cafetería, pero se busca ampliar la oferta de servicios para mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la competitividad de la capital en el ámbito empresarial y comercial.