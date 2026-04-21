Sheinbaum anuncia refuerzo de seguridad en zonas arqueológicas tras ataque en Teotihuacán

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno reforzará las medidas de seguridad en zonas arqueológicas y sitios turísticos del país, tras el ataque armado ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno reforzará las medidas de seguridad en zonas arqueológicas y sitios turísticos del país, tras el ataque armado ocurrido en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, y adelantó que el próximo miércoles 22 de abril se presentará una estrategia integral enfocada en prevención, salud mental e integración familiar.

Durante su conferencia mañanera, la primera mandataria señaló que, de acuerdo con las investigaciones ministeriales, el agresor “tenía rasgos de problemas psicológicos” y habría estado influenciado por hechos violentos ocurridos en el extranjero, por lo que descartó, hasta el momento, vínculos con la delincuencia organizada.

“No es algo que esté vinculado con delincuencia, hasta donde tenemos toda la información, sino es un hecho de una persona que toma esta decisión y que incluso (…) lo tenía preparado”, afirmó.

Sheinbaum Pardo subrayó que las indagatorias continúan y llamó a evitar especulaciones, al insistir en que la información debe basarse en los resultados de las fiscalías.

Tras lo ocurrido, la presidenta reconoció que actualmente no existen arcos de seguridad en zonas arqueológicas, debido a que “nunca se habían presentado estas situaciones”; sin embargo, indicó que esto deberá cambiar.

“Evidentemente ahora, que se presenta esta situación, tiene que haber mayores revisiones para que ninguna persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico o a un lugar público”, sostuvo.

Debido a lo ocurrido, detalló que instruyó a las secretarías de Seguridad y de Cultura a coordinar acciones para incrementar la presencia de la Guardia Nacional en accesos y evaluar la instalación de equipos de revisión, como arcos detectores o sistemas de rayos X.

Además, planteó fortalecer la vigilancia preventiva, incluyendo el monitoreo en redes sociales, como parte de las medidas para anticipar posibles riesgos.

Conferencia de prensa matutina. Martes 21 de abril 2026 https://t.co/6LbXzO9S4Q — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 21, 2026

Estrategia preventiva con enfoque social

Además, la jefa del Ejecutivo adelantó que el miércoles presentará un programa enfocado en la reconstrucción del tejido social, con énfasis en valores, salud mental e integración familiar.

“La otra que vamos a presentar mañana tiene que ver con fortalecer los valores desde las escuelas, que es muy importante, y la integración familiar”, explicó.

Indicó que este plan buscará no solo atender problemas de salud mental, sino también fomentar la participación de las familias y la comunidad educativa para detectar y prevenir conductas de riesgo.

CON INFORMACIÓN DE EL ECONOMISTA