Sigue fugándose el agua del Camalote

22 kilómetros -Los primeros diques se localizan en el sector Altavista, Chairel y los últimos en la zona limítrofe con el norte de Veracruz

7 kilómetros en Champayán, otros tantos en Chairel, y 6 del río Tamesí y sus diques de mampostería; a excepción del dique artificial de El Camalote,

8 m3 /s es el consumo promedio en la zona metropolitana del sur de Tamaulipas

20 a 50 mil metros cúbicos es el desperdicio promedio en el sistema lagunario a causa de las fisuras y destrucción del sistema de diques.

Pescadores afirman que a pesar de que se taparon las fugas, aún se sigue escapando el agua dulce del Estero del Camalote.

En este año se registraron reparaciones en el dique.

Se redujo el nivel de las fugas, pero aún continúan.

Para el 2023 vienen más reparaciones para garantizar el abasto de agua potable.

A pesar de los esfuerzos durante los últimos años, las fugas en el estero de El Camalote, persisten. En un recorrido realizado por LA RAZÓN quedó en evidencia de que los escapes de agua se mantienen en algunas zonas.

La importancia del Estero y Dique de El Camalote radica en mantener niveles óptimos para garantizar el suministro de agua para más de medio millón de habitantes de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

José Carlos Martínez, informó que durante 2022 el nivel descendió aproximadamente 30 a 40 centímetros durante los últimos cuatro meses a factores atribuibles al consumo, pérdida por sobrepasar la cota que evita inundaciones en las áreas de cultivo y el “gasto” que se ejerce a causa del cierre y apertura de compuertas para el paso de pescadores y habitantes de la región.

“30, tal vez 40 centímetros es lo que ha bajado en 4 meses, lo que ha bajao; ora con las lluvias si agarro buena agua, volvió a agarrar nivel”.

El hombre platica, que lo que favorece son el taponamiento de fugas que se realiza durante el presente año.

“Lo que pasa ahorita, lo que nos está favoreciendo, son las fugas que ya están tapadas, ya están tapadas las fugas. Las taparon con tablaestacas; estas láminas les llaman ellos tablaestacas”.

Reconoce que en el pasado se tenía un registro de 9 fugas en el dique de El Camalote”. Las estimaciones revelan que los escapes son responsables de la fuga de entre 20 mil a 50 mil litros por segundo, en promedio, habría perdida de agua dulce aún en la actualidad de poco más de 300 mil litros de agua por segundo.

“Yo tengo más o menos un dato de que se nos estaba yendo más o menos, no exactamente, pero por lo menos 50 mil litros de agua por segundo, de unas menos y otras más, verdad. No todas tienen la misma fuga, unas más chicas y otras más grandes”.

Las obras realizadas en el 2022, reconoce que consiguieron reducir por el momento el escape de agua dulce en un 90 por ciento.

La temporada pasada, reconoce que no se habían realizado labores de reparación en el dique y para finales del 2021, ya el Estero, y Laguna de Champayán mostraba niveles críticos.

SE DESPERDICIA EN EL PASO DE LANCHAS

Diariamente, decenas de embarcaciones de pobladores y pescadores de la cuenca alta del sistema lagunario de Champayán, tanto del norte de Veracruz como adscritos al municipio de Altamira, tienen que pasar a través de las compuertas.

Las estimaciones de los operadores revelan que se genera un “gasto” por cada una de aproximadamente 10 mil litros de agua.

“Nada más la que se desperdicia en el trayecto con la pasada de las lanchas nada más, yo tengo un dato de que estamos desperdiciando unos 10 mil litros por abierta, cada vez que pasa una lancha”.

DIQUE DEL CAMALOTE “GUARDA” EL AGUA DULCE

De acuerdo con los datos del Consejo del Estuario del Río Pánuco, se trata de 22 kilómetros de extensión de diques artificiales y naturales que resguardan 640 millones de metros cúbicos de agua que acumula el sistema lagunario Tamesí-Champayán-Chairel .

Las construcciones de costales, tablestacado y concreto fueron realizadas hace 40 años los más antiguos y de 3 o 4 años los más recientes y un segmento en la actualidad que se encuentra en proceso de construcción.

El 14 de agosto del 2021 se aplican 16.5 millones de pesos de la Asociación de Industriales del sur de Tamaulipas (AISTAC) y la Conagua

La profundidad máxima del embalse es de entre 42 a 45 centímetros en las 42 mil hectáreas que comprende el sistema lagunario Champayán-Chairel.

El sistema lagunario es alimentado por el sistema de diques artificiales y naturales con una extensión de 22 kilómetros y en conjunto deben mantener un mínimo- máximo de 1.40 centímetros de profundidad, para garantizar el abasto

PESCADORES AFECTADOS

El problema que encierra el sistema del Dique del Camalote es mucho más complejo.

Miguel Cabrera, pescador del área, relata que, en el Estero del Camalote, los mismos compañeros de la zona se encargaban de abrir las compuertas para permitir el ingreso de especies como camarón y acamaya de laguna del Chairel al sistema de la laguna de Champayán.

Las especies de agua salobre eran ampliamente buscadas por los pescadores de la cuenca del río Tamesí.

“Lo que nos pegó mucho fue la “tapada”; Esta agua viene desde el Chairel y hasta el río Tamesí, antes pasaba bastante acamaya, y cuando había paso de agua, caminaba, caminaba y allá arriba del río la encontrábamos con la atayarrita y ya que nos hacíamos los 200, 300 pesos diarios, pero ora nada”.

El beneficio, dice que es para todos porque hay agua para todos, pero el sector pesquero se vio afectado.

La Laguna de Champayán, explicó que se encuentra afectada por un bajo nivel de agua y consideran que hay bajos niveles de oxigenación a causa de la falta de “movimiento” por el estancamiento.

José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón