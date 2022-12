Hospital de Altamira no cuenta con jeringas ni paracetamol

Beatriz, tuvo que comprar hasta las jeringas para que su abuelita recibiera atención médica en el Hospital General de Altamira “Rodolfo Torre Cantú”.

El caso de la joven es el que viven todos los días los familiares de los pacientes internados, ya que deben comprar todos los insumos.

Después de varias semanas, la abuelita de Beatriz falleció y se enfrentó a otro problema, los gastos funerarios, por lo que pidió el apoyo del ayuntamiento de Altamira.

“Varias semanas tuve internada a mi abuelita, entonces el Torre Cantú no cuenta con agujas, ni jeringas, ni paracetamol, está en ceros”.

Al estar solos, la joven se hizo cargo de sus abuelitos, pero no esperaba tener gastos funerarios.

Entonces estuve gastando diariamente, pero no me esperaba que mi abuelita pudiera fallecer y como me agarró por sorpresa su fallecimiento, no supe qué hacer y me enviaron un paquete por medio del DIF”.

Hace unas semanas, el secretario de salud de Tamaulipas Vicente Joel Hernández Navarro entregó medicamentos a los hospitales generales de la zona conurbada, entre ellos el Rodolfo Torre Cantú de Altamira.

Asimismo, la iniciativa privada ha donado incubadoras, ya que seis equipos están inservibles.

El director del hospital, Manuel Enrique Courrech González, ha reconocido que es larga la lista de necesidades que enfrenta el Hospital Rodolfo Torre Cantú.

Incluso, la clínica del Sistema DIF Altamira ha tenido que apoyar en reiteradas ocasiones al hospital con insumos.

Ya se levantó un censo de los defectos estructurales, físicos, financieros y humanos que tiene la clínica.

Óscar Figueroa /La Razón