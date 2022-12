Aumentan casos de ansiedad y depresión en Altamira

Las fiestas decembrinas han “disparado” los casos de ansiedad y depresión entre la población de Altamira.

Por semana son atendidos hasta 40 casos

en la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres del DIF Altamira.

La titular de la dependencia, Francisca Arteaga Hernández, comentó que quien no puede tener el control de las emociones ya representa un conflicto y buscan la atención del departamento de psicología.

“Los casos de mayor demanda en las últimas seis semanas son depresión y ansiedad, se deriva de la época decembrina y eso causa la nostalgia”.

Las atenciones se presentan en mayores de 18 años, pero menores de 60, principalmente son mujeres las que piden ayuda psicológica.

“Son adultos de 18 años, menores de 60 los que mayormente piden ayuda, algunos han sufrido pérdidas, no han detectado la situación o algún problema psiquiátrico les está saliendo de control”.

La funcionaria puntualizó que han sido más mujeres las que han solicitado la ayuda psicológica, puede ser por la pérdida de algún familiar, de trabajo y quien no puede superar, es cuando acuden a la procuraduría.

“Tenemos un promedio de 40 casos a la semana de ansiedad y depresión, desde inicio de mes empezó el problema”.

