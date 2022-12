China está en un Apocalipsis pandémico por Covid

CIUDAD DE MÉXICO .- “China se arriesga a tener entre 1,3 y 2,1 millones de muertos si acaba con su estrategia de covid cero”, asegura la empresa británica de análisis científicos Airfinity. El director de esta compañía, Rasmus Bech, ha ido incluso más lejos y, en una entrevista concedida a Bloomberg, asegura que “es complicado que tengan sentido las cifras oficiales del Gobierno. Ellos aseguran que están bajando las infecciones. Mantienen que había un bajo ratio de infecciones, entre 30 y 50 por millón de habitantes, lo que es muy bajo comparado con las casi 200 que tiene EEUU. A la vez, vemos imágenes de hospitales abarrotados y falta de medicamentos en la zona de Pekín. Son dos mundos distintos. Según nuestras predicciones debe haber 1.000 infecciones por cada millón de habitantes”.

Estas estimaciones convertirían a China en el más duramente golpeado por la pandemia, tres años después de que se desatara el virus y mientras el resto del mundo parece avanzar en dirección contraria, gracias a las vacunas y la política de convivencia con el coronavirus. Las duras protestas de ciudadanos ante los constantes cerrojazos del Gobierno de Pekín han obligado a relajar las medidas de su antigua estrategia de covid cero, y el virus se expande ahora por todo el país a gran velocidad entre una impuesta neblina que impide saber lo que está realmente pasando. Las cifras oficiales no parecen creíbles. El relato está controlado y cambia entre testigos presenciales, filtraciones en redes sociales, algunos comunicados de las autoridades, lo que cuenta la prensa oficial y prensa no oficial china, y lo que a su vez va destapando con cuentagotas la prensa extranjera. El problema es que nadie, salvo el Gobierno central, tiene una foto completa de lo que sucede. Y, como el Gobierno no ofrece la información de ese marco global, el covid y China vuelven a ser una incógnita.

El fin del año 2022 en China es un salto al pasado. Mientras las cifras de casos se disparaban en todo el mundo, China sigue aún hoy ofreciendo números muy bajos. La Organización Mundial de la Salud asegura que ha habido 31.509 muertes en el país por covid-19. Números fabulosos que multiplican en todo caso las alrededor de 5.300 muertes que admite el Gobierno de Pekín en un país que tiene casi 1.500 millones de habitantes. Esos números contrastan con recientes vídeos de ciudadanos —subidos a redes sociales— donde se pueden ver personas acumulándose en los pasillos y salas de los hospitales, muertos tapados con sábanas en el suelo, largas colas en farmacias y clínicas para comprar simples antivirales… “Los crematorios se llenan y China cambia la forma en que cuenta las muertes por covid.

En el crematorio de Pekín hay bolsas de cadáveres apiladas. La gente me habla de largos tiempos de espera. Las funerarias dicen que están sobrepasadas”, explica Selina Wang, corresponsal de CNN en Asia, en un vídeo en el que se ven decenas de ambulancias, contenedores con bolsas de cadáveres y humo saliendo de las chimeneas de un crematorio en la capital. La distopía viral engorda a diario. Hay imágenes en hospitales de Shanghái donde se ven pacientes llorando y gritando amarrados a sus camas, niños muy pequeños caminando por las calles con trajes antivíricos, peleas para obtener ibuprofeno… El problema es que, al no haber fuentes oficiales fiables, todo eso se presta a confusión y es casi imposible saber la realidad de lo que allí sucede.

Las protestas son solo el principio: así ha tejido China su propia trampa con el ‘covid cero

Otros medios chinos, como el South China Morning Post de Hong Kong, sí admiten que el país se enfrenta a un pico de contagios y que los hospitales están colapsados. “Cientos de médicos y enfermeras de las provincias orientales han sido llamados a trabajar en la capital, mientras que sus propios hospitales también luchan por hacer frente al aumento de casos”, denuncia el medio, que admite también que “hay escepticismo público sobre el número oficial de muertes por virus en China”. Un ejemplo es el pasado 19 de diciembre. Las autoridades nacionales sanitarias reportaron 2.097 contagios y dos fallecidos. A inicios de diciembre, de nuevo oficialmente, había solo cuatro fallecidos por esta última oleada. Números, parece, muy alejados de la realidad.

China no necesita ayuda

Una de las obsesiones de Pekín ha sido mostrar que ellos eran autosuficientes y no necesitaban la tecnología ni las vacunas occidentales. Los expertos creen que eso es parte del error: “China tiene niveles muy bajos de inmunidad en su población. Sus ciudadanos fueron vacunados con vacunas de producción nacional, Sinovac y Sinopharm, que han demostrado tener una eficacia significativamente menor y brindan menos protección contra la infección y la muerte”, señalan en la británica Airfinity.

Ahí ya ha habido un pequeño giro y el grupo farmacéutico chino Meheco ha llegado a un acuerdo con Pfizer para importar Paxlovid, un eficaz medicamento para combatir la enfermedad. La reciente visita a Pekín del canciller alemán, Olaf Scholz, parece que podría desembocar en algún tipo de ayuda médica germana que, en todo caso, se realizaría sin dar publicidad para no cambiar el relato de autosuficiencia. A China no parece importarle el relato exterior o su falta de credibilidad internacional, sino el relato interior y el control de las protestas de su población. “Ya ha llovido desde que hemos empezado con esto. No se justifica que China no se haya preparado”, explicaba Alicia García Herrero, economista y analista española residente en Hong Kong, a El Confidencial. El reelegido presidente Xi Jinping podría haber cometido un error de bulto con su estrategia covid cero, que además está perjudicando gravemente la economía china. ¿Se llegará a saber qué ha pasado? Como dice Rasmus Bech, “hay dos relatos”.

En la parte del relato oficial es interesante acudir al periódico oficial del Partido Comunista de China, el Diario del Pueblo. En su edición del 23 de diciembre, cuando todo el planeta mira lo que está ocurriendo en China con el virus, el medio abre a toda portada con la noticia de que “Xi intercambia felicitaciones con el gobernador general de Nueva Zelanda por el 50.º aniversario de relaciones diplomáticas”.

Sobre el covid, la primera noticia en su edición matinal no habla de China sino de Estados Unidos y dice: “El covid-19 y las muertes por sobredosis de drogas empujan la esperanza de vida en EEUU a su nivel más bajo desde 1996”. Hablar de Estados Unidos, sus muertes por covid y sus enfrentamientos políticos es casi de obligación diaria en este medio. La primera noticia sobre el covid en China está en la parte baja y tiene este titular: “La optimización constante de estrategias contra el COVID-19 de China salva vidas y la economía”. El eufórico texto, que cuenta con entrecomillados de científicos de Singapur y Egipto que alaban la estrategia china, asegura que “las decisivas y receptivas medidas anti-COVID de China han posibilitado un valioso tiempo para preparar al pueblo para enfrentar el virus. Mientras contenía el virus durante la pandemia, China construyó y reforzó un escudo contra el furioso virus. Solo en 2021, China puso en marcha 8.013 instituciones médicas adicionales, aumentó el número de camas de hospital en 348.000 y capacitó a 508.000 trabajadores de la salud”.

Nada. Ni una palabra sobre todas esas imágenes que ciudadanos chinos y medios internacionales narran de hospitales sobresaturados, cadáveres apilados en bolsas y protestas. En el relato oficial chino, ese “infierno” no existe y el Gobierno está capeando a la perfección la pandemia.

Una nueva forma de contar muertes

La cifra oficial de 5.241 fallecidos por covid durante toda la pandemia tiene que ver también con lo que China considera muerte por el virus. En este sentido, el epidemiólogo Wang Guiqiang explicó que el Sistema Nacional de Salud ha revisado sus criterios para calificar las muertes atribuibles al covid. “Las muertes causadas por otras enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares y los ataques cardiacos, no se clasifican como muertes causadas por el coronavirus”, dijo Wang, quien añadió que “la principal causa de muerte por infección con ómicron son las enfermedades subyacentes. La insuficiencia respiratoria causada directamente por la nueva infección por coronavirus es rara”. Esta forma particular de medir los fallecidos va en contra de los criterios de la OMS. Serán las próximas semanas las que quizá descubran el impacto del virus en China. En todo caso, ante la falta de datos oficiales, parece casi imposible pensar que habrá una foto completa de lo ocurrido.

La comparación con países del entorno es en todo caso significativa. En India, país con prácticamente la misma población que China, 1.500 millones, el virus en la calle no existe. Prácticamente nadie, excepto en ciertos hoteles y restaurantes de lujo, lleva mascarillas. Tampoco en los atestados medios de transporte como buses, metro, trenes y aviones. Sin embargo, lo que está ocurriendo en China ha hecho saltar algunas alarmas y el Gobierno indio ha lanzado un comunicado pidiendo a la población que use mascarillas de nuevo y se vacune. Además, el ministro de Sanidad, Mansukh Mandaviya, ha anunciado que se harán controles aleatorios de contagio al 2% de los viajeros internacionales que lleguen al país. India tiene, según la OMS, 530.681 fallecidos por covid. En este momento, en el país hay confirmados 185 nuevos contagios para un total desde el inicio de la pandemia de 44,5 millones de infecciones oficiales.

En Tailandia, sin embargo, prácticamente el 100% de los tailandeses en Bangkok siguen usando la mascarilla hasta en espacios abiertos. La OMS habla de solo 33.505 fallecidos por covid en el país.

Con información de El Confidencial.