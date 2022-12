Hospitalizan a niño porque tenía un cepillo de dientes eléctrico en el estómago

Médicos en Arabia Saudita pasaron serios momentos de angustia cuando les llegó un niño de solo nueve años a urgencias. Al parecer se había tragado un cepillo de dientes eléctrico y tenían el tiempo contado para sacárselo dado que su vida dependía de ellos.

Los hechos se registraron el mismo día de Navidad en el Hospital de Maternidad y Niños de La Meca. De acuerdo con los medios locales, el pequeño se tragó accidentalmente el cabezal del dispositivo de limpieza dental.

Aunque no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó, puesto que las circunstancias que rodearon el incidente no están claras, quien informó de este extraño incidente fue la agencia de noticias acreditada por NAPA, Jam Press.

El procedimiento duró 20 minutos y de ello dependía que el menor siguiese con vida

“La Meca” está ubicada en el valle desértico en el oeste de Arabia Saudita, es la ciudad más sagrada del islam, ya que es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y de la religión. Solo los musulmanes pueden entrar a la ciudad y millones llegan a visitarla durante el Hajj anual, que es una peregrinación. Aquí fue donde se registró el accidente con el menor. Luego de que los tutores se dieran cuenta, trasladaron al infante al área de urgencias del Hospital de Maternidad y Niños de región.

Ya en el análisis médico de lo sucedido, detectaron a través de los rayos X las alarmantes imágenes del cabezal que quedó atrapado en el estómago del niño. Tenía un enorme riesgo de causar un bloqueo intestinal mortal si no se retiraba a tiempo. Las fotografías que se tomaron después con un endoscopio, que es un tubo delgado iluminado con cámara, muestran cómo el cepillo eléctrico estaba cubierto de toda la “baba intestinal”.

Afortunadamente, los cirujanos pudieron extirpar al intruso intestinal con el endoscopio durante un procedimiento de 20 minutos. Se sabe ahora que, desde el término de la cirugía hasta el día de hoy, el joven paciente goza de buena salud. Fue dado de alta y según los informes de la prensa local, se recupera en casa de manera óptima después de la intervención quirúrgica. Cabe destacar que este no es el primer caso en el que un infante, o de forma general, una persona, se traga accidentalmente un artículo poco común.

En un extraño accidente intestinal en 2020, un niño de Georgia fue trasladado de urgencia al hospital después de tragarse un AirPod que recibió como regalo de Navidad. Sin embargo, los médicos decidieron no someterse a la cirugía y sugirieron que el niño de siete años esperara a que el auricular inalámbrico “pasara” to el tracto intestinal. En un nivel decididamente más maduro, un hombre chino de 80 años también terminó en el hospital en 2019 después de que, según los informes, se tragó la dentadura postiza mientras comía una pila de panqueques.

“Comí dos bollos, luego quise comer un panqueque…”, comentó el señor Shang, luego describió: “mientras comía el panqueque, no pude encontrar mi dentadura postiza. Necesitaba mis dientes para comer el panqueque, pero no pude encontrarlos. Pensé, oh no, se me cayeron los dientes en el estómago.”, afortunadamente para el hombre todo salió bien y ahora goza de buena salud.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO