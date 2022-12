El mundo del futbol lamenta la muerte de Pelé

El mundo del futbol está de luto tras la muerte de Pelé y deportistas de todo el mundo han reaccionado a su muerte hoy 29 de diciembre de 2022 después de permanecer casi un mes hospitalizado por el cáncer de colón que padecía desde hace tiempo.

El Santos FC, equipo en el que Pelé jugo casi toda su vida, le rindió un gran homenaje en sus redes sociales.

La Confederación Brasileña de Futbol también rindió homenaje a su jugador más destacado de todos los tiempos.

La CONMEBOL Libertadores lamentó el fallecimiento del astro del futbol en sus redes sociales.

Geoff Hurst, jugador inglés que se enfrentó a Pelé, dijo en su cuenta de Twitter que el brasileño O Rei es el más grande de todos los tiempos.

I have so many memories of Pele, without doubt the best footballer I ever played against (with Bobby Moore being the best footballer I ever played alongside). For me Pele remains the greatest of all time and I was proud to be on the the pitch with him. RIP Pele and thank you. pic.twitter.com/oCpQlw7EIK

El Paris Saint-Germain envió sus condolencias a amigos, familiares y a todo el pueblo brasileño en este triste momento.

Forever King. ????

Paris Saint-Germain sends its condolences to friends, family and the entirety of Brazilian people in this sad time.

You made the magic happen, King.

Thank you for everything. ❤️???? pic.twitter.com/BezS5S63i6

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 29, 2022