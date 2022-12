Fallece fundador de Tacos Pannin

VICTORIA, TAM.- La gastronomía de la capital está de luto, pues Servando Lerma Walle mejor conocido como “Pannin”, fundador de la famosa taquería quien desde hace días permanecía como delicado de salud, ha fallecido.

Famoso por sus tacos, burritos, posadas decembrinas y pasión por la música “Pannin” se ganó por más de cuatro décadas un espacio en el corazón y estómago de muchos victorenses quienes cada día se trasladaban al negocio localizado en el 15 César López de Lara.

“Con el profundo dolor que embarga a nuestra familia, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro fundador y padre el Sr. Servando Lerma Walle mejor conocido como Pannin” postearon en la página oficial de la taquería.

La partida de Servando Lerma deja consigo un dolor en la familia y seres queridos pero sin duda también un gran legado en las diferentes sucursales de los famosos tacos enrollados de deshebrada, los burritos de frijoles, acompañados siempre por repollo, cebolla, tomate, chile y crema.

Lamentablemente desde haces unos días “Pannin” comenzó a agravarse y fue atendido en el Hospital General de Ciudad Victoria. Tras darse a conocer su fallecimiento redes sociales mostraron condolencias de clientes y amigos.

Juan Guzmán un artista urbano que solía tocar su música en ese negocio posteó: “Muchas gracias por tu amistad Don Panin. Muchas gracias por tu apoyo. Siempre que iba a tocar a tacos Panin me recibió de la mejor manera. Siempre me invitaste de cenar. Me invitaste a participar en tu posada. Me apoyaste económicamente a comprar mi mezcladora y poder grabar mis temas”.

Por Raúl López García