Yasmín Esquivel no plagió la tesis, determina la Fiscalía de la CDMX

MÉXICO.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinó que la ministra Yasmín Esquivel no plagió la tesis firmada por Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Ambos trabajos presentados ante la Universidad Nacional Autónoma de México son similares, pero una carta firmada por el licenciado sería la prueba con la cual se sustenta que la funcionaria es la autora de esta investigación.

De acuerdo con la dependencia liderada por Ernestina Godoy, se realizaron dictámenes periciales en informática forense, documentoscopia que indican que el documento elaborado por la ministra se subió antes al repositorio de TESIUNAM que el de Báez.

Además de esto, se habría determinado que la página en la que se tienen contenidos ambos escritos fue modificada recientemente para modificar la carátula presentada por Esquivel a fin de que se ocultara la leyenda “dic 85”.

“Siendo las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veintidós me constituí en el inmueble (…) donde se encontraba mi requirente y el señor Édgar Ulises Báez Gutiérrez, quien se identificó con su cédula profesional número 1094599, expedido por la SEP, y que en este acto dicha persona me exhibe un documento de fecha 27 de diciembre, únicamente por el anverso, del cual me manifiesta que él lo redactó y conoce su contenido y alcance legal del mismo, toda vez que es licenciado en Derecho, del cual solicita que en este acto se firme ante mi persona, por lo que dicho señor procede a poner ante mí su firma y ratifica el contenido”.

La anterior es la declaración que realizó la ministra ante la Fiscalía local para dar a conocer que el mismo Ulises Báez le dio a conocer que incurrió en esta práctica.

De acuerdo con la encargada de la investigación, Araceli Gómez de los Santos, Esquivel Mossa no pudo haber cometido el plagio, sino que Édgar Ulises lo habría realizado. Debido al tiempo transcurrido no se puede realizar ninguna acción en contra del abogado, quien habría tomado varios extractos del trabajo de la ministra para su propia investigación después de que su asesora de tesis se lo mostrara.

