La nueva canción de Shakira ya rompió varios récords

ESTADOS UNIDOS.- Claramente la BZRP Music Sessions #53 de Bizarrap con Shakira se convirtió ayer en un éxito.

Tuvo el mejor debut para una canción latina en la historia de YouTube con un estimado de 50 millones de visualizaciones en 24 horas, de acuerdo con Char Data.

Además, la colaboración se convirtió en la #1 en tendencias en más de 20 países, incluido México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Islandia, Panamá, Paraguay, Perú, España, Uruguay y, Australia, entre otros.

BZRP Music Sessions #53 salió el miércoles a las 18:00 horas tiempo de México, y en 10 minutos alcanzó 10 millones de visualizaciones en YouTube. Además, superó la salida de otras Music Sessions de Bizarrap.

Fue una bomba mediática y los nombres de la colombiana y el argentino se convirtieron en tendencia desde ese día y hasta la noche de ayer.

No sólo fueron fans y artistas quienes reaccionaron al explosivo tema —en el que Shakira canta sobre su exesposo, Gerard Piqué, la pareja de este y otras cosas más— sino que incluso marcas como Twingo, de Renault, Disney y Gandhi, se agarraron del auge para hacerse promoción.

Disney España publicó un tuit en el que usó la frase del tema “Perdón que te salpique” acompañada de una imagen de su película Luca, mientras que librerías Gandhi publicó la leyenda: “Mejor dale la vuelta a la página para que ya no te pique”.

El ISSTE aprovechó el escándalo para hablar a sus usuarios sobre salud mental, mientas que Twingo aprovechó para promocionar su modelo de auto, mandando un mensaje claro en respuesta a la letra de la cantante que dice “cambiaste un Ferrari por un Twingo”, en la publicación se lee, “para tipos y tipas como tú”.

En respuesta al escándalo Casio publicó mensajes como “Clara-mente nadie cambia un Casio” o “Nos encanta que esto nos salpique” con relación a una estrofa que dice “cambiaste un Rolex por un Casio”.

La colaboración no para de sonar en medios de comunicación y redes sociales contra el deportista y su nueva novia, la joven española Clara Chía (23 años).

“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. // Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. // A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”, canta la artista, a ritmo de los beats del célebre productor argentino.

Con juegos de palabras con los que cuela los nombres Piqué y Clara, Shakira deja evidente quiénes son los destinatarios de sus letras.

“Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice, con esa pausa después de la primera sílaba. Y luego añade: “Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena”.

Una espectacular campaña de expectativa allanó el camino del nuevo éxito. El lunes una avioneta en las playas de Mar de Plata, Argentina, flameó un cartel con uno de los versos de la canción hasta ese entonces desconocida: “Una loba como yo, no está pa’ tipos como tú 11.01.23”.

El streamer español Ibai Llanos, amigo de Piqué y muy activo en redes sociales, se hizo viral con un vídeo en el que reacciona en vivo y en directo a la canción: “Descanse en paz Gerard Piqué”, comentó visiblemente impresionado.

Otros famosos han respondido en favor y en contra, mientras la artista es tendencia internacional.

Este es el tercer éxito musical asociado a la ruptura de la mediática pareja luego de Te felicito y Monotonía.

Shakira (45 años) y Piqué (35) anunciaron su separación en junio de 2022 tras más de una década juntos.

La cantante planea vivir con sus hijos Milan (9) y Sasha (7) en Miami, pero aún tiene un asunto pendiente en España por el juicio que debe seguir por presunto fraude fiscal en una fecha por definir.

La artista de Barranquilla defiende su inocencia y niega todas las acusaciones.

“Me dejaste de vecina a la suegra // con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda // te creíste que me heriste y me volviste más dura // las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, remata la cantante.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR