130 restaurantes de Tamaulipas buscarán ampararse contra la ley anti tabaco

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Alrededor de 130 restaurantes bar en Tamaulipas podrían irse al amparo en contra del nuevo reglamento de la ley anti tabaco debido a que los hicieron invertir en la construcción de áreas de no fumadores como terrazas y ahora tampoco se podrá fumar en esos lugares anunció Pablo Quiroga Reyna, empresario restaurantero y vocero estatal de la Camara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados.

“En la cámara se tienen registrados 650 restaurantes que están relacionados con la ley anti tabaco, aquí el problema no es que estemos en contra de la ley, si no que en contra de que la autoridad nos obligó a que hiciéramos modificaciones en los restaurantes con áreas abiertas para que clientes pudieran tener el derecho de poder fumar, muchos restaurantes construyeron terrazas a la intemperie y ahora les dicen que no cuando la inversión ya se hizo”.

Explicó que “Es así como se nos planteó para dejarnos trabajar, por lo que con esta nueva ley hay mucho descontento, sobre todo en quienes llevaron a cabo modificaciones en sus negocios para permitir que los fumadores tuvieran un área especial, tenemos 650 casos en Tamaulipas en su mayoría son restaurantes bar, pero no todos se van amparar, no todos están inconformes, ha de ser el 20 por ciento por eso se convoco a una reunión con despacho de abogados”.

“Cada quien toma sus decisiones, la CANIRAC no se ampara, quien se ampara es el restaurante y la reunión este viernes se hará vía zoom con los especialistas jurídicos que son los que trae CANIRAC para que expliquen los pros y contras, de si pueden o no promover el amparo, no estamos en contra de la ley, estamos en contra la suspensión de áreas abiertas y es que ahora con los del COVID, se dice aumentaron los casos de muertes por insuficiencia respiratoria por lo que la estadística se elevó, aunque muchos pudieron ser por la pandemia”.

Se les hará saber a los socios de la cámara, de cómo podrán protegerse vía el amparo para seguir con sus áreas de fumadores, aun y cuando en general los organismos empresariales apoyan el cuidado de la salud, impulsando campañas de sensibilización sobre el consumo del tabaco.

Por Salvador Valadez C.