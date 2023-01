Crueldad escala a un nuevo nivel, experimentan con animales en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tras no dar crédito a lo que vivió tras rescatar un perrito mestizo al poniente de Victoria, una lectora se comunicó con Expreso para denunciar los atroces actos que una persona con conocimiento de “medicina” había hecho en un can con propósito de hacerlo sufrir.

Y es que con ayuda de un veterinario descubrieron que lo que parecía ser una simple herida, en realidad era una operación quirúrgica en el can, en la cual se cortó parte del intestino (el cual estaba lleno de vidrios y metales) para conectarlo directo con el colon.

“El veterinario me dijo que alguien una persona (con conocimiento de medicina humana había agarrado al perro lo había abierto, le corto su intestino grueso y se lo conecto a la panza”.

Todo inicio el pasado viernes 20 de enero 20223 cuando la joven circulaba por la zona poniente de la ciudad, cerca del libramiento y se percató de un perro macho, mestizo color negro con un alto grado de desnutrición y una herida en el estómago, por lo que decidió el rescatarlo y llevarlo al veterinario.

Una vez acudieron con el veterinario, este les comentó que tenía un avanzado grado de anemia y que tenía que realizarle una intervención quirúrgica porque parecía que le habían perforado el estómago.

Una vez que el doctor inició la operación, se dio cuenta de que el perro no había sido herido por otro animal y menos por un cuchillo, palo o posta, como en ocasiones malamente sucede, sino que el daño había sido con conocimiento y crueldad.

“Y ya me fui a la veranaría, llegué y me dijo que alguien una persona había agarrado al perro lo había abierto, le corto su intestino grueso y se lo conecto a la pansa. Me dijo que ese procedimiento se lo tuvo que haber hecho un médico que los veterinarios no hacían eso, que ese procedimiento solo lo hacían en humanos”.

Tanto la joven como el veterinario estaban totalmente sorprendidos, ya que nunca habían visto un caso igual, además era un procedimiento que no se practica en la facultades de veterinaria, por lo que tuvo que ser una persona con conocimiento de medicina, sin embargo a ellos tampoco los ponen a practicar con animales.

“Me dijo que pudiera ser que alguien un medico estudiante o alguien con conocimientos de este tipo que lo tuvo que haber hecho porque estaba perfectamente suturado. Alguien con conocimientos, un profesionales, que agarro al perro para practicar o por maldad”.

Lamentablemente ahí no termina todo, ya que tras dormir al animal quien sufría de un constante dolor, se dieron cuenta que dentro de su estómago había rastros de que le daban de comer vidrios y metales.

Es por eso que se exhorta a todo dueño de animales el protegerlos y no dejarlos libres fuera de su casa para evitar cualquier hecho de daño o crueldad animal.

¿Qué dice la LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS?

En su artículo numero 20 señala que será sancionada la persona que realice cualquier acto de crueldad o maltrato hacia un animal doméstico o silvestre que tenga en cautiverio, quedará sujeto a las sanciones que establece la presente ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Para los efectos de la aplicación de sanciones se entenderán por actos de crueldad o maltrato los siguientes: I.- Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten su bienestar; II.- Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave.

En cuanto a infracciones, en su artículo numero 53 señala que serán sancionadas a juicio de las autoridades competentes con multa de diez a mil días de salario mínimo vigente en la zona donde se cometa la infracción y arresto hasta por 36 horas, según la gravedad.

Por Raúl López García