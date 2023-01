Aprueban exhorto para apoyar a los “teachers”

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Los diputados del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad un exhorto para reconocer la antigüedad laboral de los maestros de inglés y el pago de las aportaciones a la seguridad social.

Los “teachers” que desde temprana hora llegaron al Congreso para pedir que el Estado haga las aportaciones que desde el 2001 no se han realizado al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) para el fondo de pensiones al que tienen derecho, celebraron desde galerías la acción.

La propuesta fue realizada por el diputado Ángel Covarrubias, sin embargo, el diputado Juan Vital Román Martínez, les recordó que un exhorto similar ya se había presentado por la diputada de Morena, Edna Rivera López en la anterior Legislatura, mismo que fue votado en contra.

“Vienen aquí a tratar de hacerse los héroes, cuando lamentablemente, la persona que preside la Comisión de Educación nunca pudo hacer nada por ustedes, qué lamentable que un compañero venga a subirse aquí a recriminar lo que se hizo en la legislatura pasada, pero ahorita no los quiere atender”, le respondió Edmundo Marón Manzur.

“Aquí sí va a haber dinero para pagarles, no cómo ustedes que se lo llevó el gobernador”, gritó desde su curul Magaly Deandar Robinson; mientras Vital Román de nueva cuenta subió al estrado y cuestionó a los maestros en galerías, “yo los atendí, ¿o no los atendí?”.

El exhorto fue votado por unanimidad, lo que fue suficiente para los “teachers”, quienes se retiraron con la idea de que ese exhorto será suficiente para que se les reconozca la antigüedad y la misma se vea reflejada en las aportaciones del IPSSET.

El grupo de maestros de inglés habían llegado desde temprano al Congreso del Estado con pancartas, explicando que algunos docentes ya tienen la edad para jubilarse, pero no lo pueden hacer porque no tienen sus aportaciones en el IPSSET.

“Se nos basificó en el 2019, pero algunos tenemos desde el 2001 y no se nos ha reconocido, hay compañeros que ya tienen edad para poderse jubilar, sin embargo, no lo pueden realizar porque no hay esa aportación”, explicó Roxana Martínez Moreno.

Recordó que en 2022 se hicieron algunas gestiones para el reconocimiento de su antigüedad, sin embargo, aún les falta el reconocimiento de 18 años de antigüedad y se haga la aportación respectiva al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) para el fondo de pensiones al que tienen derecho.

Los maestros de inglés, señalaron acudir en representación de 2 mil 400 teachers del estado que están en esta situación, asegurando que ya hay 25 maestros que han fallecido sin que se les reconozca su antigüedad.

“Se nos dan muchas vueltas, que se va a hacer, que se va a hacer, nos acarrean en campañas y nunca se concreta nada; ahora aquí nos acarrea la necesidad que tenemos que se nos ejerza, estamos buscando a todos los partidos políticos para que nos hagan este reconocimiento” (de antigüedad).

Señaló que se les entregó una carta compromiso donde se les aseguró de que se les reconocería su antigüedad, lo que no ocurrió, por lo que pidieron que de una vez se suba la iniciativa que haga el reconocimiento de la antigüedad y se paguen las aportaciones correspondientes al IPSSET, que servirán como fondo de pensiones.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón