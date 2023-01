Abuelita pasó de la pobreza a ser millonaria tras abrir su OnlyFans

CIUDAD DE MÉXICO.- Una abuelita de 70 años que vivía en pobreza ahora es millonaria gracias al éxito que ha tenido con su cuenta de OnlyFans.

Michelle Hardenbrook fue operada de la cadera en abril, pero en vez de descansar y disfrutar de su jubilación debe seguir trabajando para cuidar a su hijo con discapacidad.+

Fue en enero de 2020 que se unió a la plataforma y ganó 30 mil libras esterlinas (alrededor de 700 mil pesos) en su primer mes luego de que un video en el que buscaba “voluntarios” se hiciera viral. Tras haber vivido en la pobreza la mayor parte de su vida, Michelle disfruta el dinero que gana, pero también acepta que ha tenido consecuencias.

Me siento muy realizada, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco y quiero, porque estaría mal visto”, dijo en entrevista para el medio Daily Star. “Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara se reforzaría la creencia de que ‘Michelle es rara’.

Michelle también mencionó que muchos piensan que solo los jóvenes deberían tener OnlyFans.

Soy una rareza y lo sé. No hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo. Hay algunas, pero si miras las categorías de edad en OnlyFans verás que la mayoría de la gente está en la veintena y mucha gente parece tener la impresión de que ese es el único grupo de edad que debería dedicarse a esto”.

Michelle vive en Luisiana, Estados Unidos, y trabajaba como secretaria donde ganaba 6.50 dólares (122 pesos) la hora. Al perder su empleo se dedicó a dar masajes ‘sensuales’ para poder pagar las cuentas.

Fue su hijo con discapacidad, de 35, años, quien le dio la idea de abrir su cuenta. Pero sus otros hijos, de 45 y 48 años, tienen opiniones diferentes sobre ella.

Ahora, Michelle ha ganado millones de pesos y se siente orgullosa. Además, destaca que por fin encontró lo que se le da bien.

Estoy orgullosa de mi éxito. Siento que por fin he encontrado lo que se me da bien. Nunca supe lo que quería ser de mayor. Cuando llegas a los 50 y todavía no lo sabes es muy descorazonador”.

Con información de Excélsior.