Doblan Rodilla por el Campo

Pide a Dios con fe y humildad para que haya buenas cosechas en la zona fronteriza.

Cada año celebra esta oración en los campos de Matamoros.

El presbítero además de religioso se define como un hombre de campo.

Un acto de fe y amor por el campo es que el año con año realiza el padre Enrique Torres Padrón, al visitar los campos de siembra ubicados en Matamoros Tamaulipas con el objetivo de orar por la siembra y cosecha, pidiendo al señor por la buena lluvia la cual beneficiará al campo afectado ante las fuertes sequías de los últimos años.

Entrevistado vía telefónica por Expreso- La Razón el párroco de la Iglesia del Espíritu Santo de la colonia Tecnológico en este municipio fronterizo, nos compartió que esta oración la lleva a cabo desde hace tiempo, y esta surge luego de realizar su misión por más de once años en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido San Germán Tamaulipas en donde conoció de cerca las bondades, así como las necesidades que se viven en el campo.

“Yo soy un hombre de campo, me tocó vivir mi misión en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en el ejido San Germán por poco más de once años y es de ahí, que creo me nace este amor por la tierra y sus maravillosas bondades”, manifestó el párroco.

Compartió que este acto de fe y esperanza lo realiza en algunas ocasiones acompañado por los productores y trabajadores de la tierra quienes piden al ser supremo por la buena lluvia, cosechas sanas y bondadosas las cuales beneficiarán a la comunidad.

“El objetivo es orar, pedirle al señor por todas las personas que viven en el campo, por sus cosechas, por la lluvia, y también agradecerle por la buena siembra y la cosecha levantada” añadió el presbítero.

Torres Padrón compartió que también a través de este acto de fe se agradece a Dios por las bendiciones para la tierra, la cual por medio de sus frutos alimenta a la población con sus cosechas mismas que se traducen en buena economía para quienes las trabajan, cosechan, distribuyen y venden.

Tras llevar años realizando esta oración, algunos trabajadores del campo se le han unido, logrando ser grupos de 50 o 60 personas quienes en una sola voz y bajo la misma fe piden al señor por bendiciones para el campo.

“A veces me acompaña un grupo de productores y campesinos, juntos en un acto de esperanza y fe manifestamos nuestros anhelos a Dios Nuestro Señor y le pedimos que nos ayude dándole a la tierra todo aquello que es bueno para una buena cosecha”.

El cura dio a conocer que es a través de la fe y el amor a Dios Padre que los seres humanos podemos salir adelante ya que es la misma fe y esperanza la que nos hace crecer como personas ayudándonos a amarnos y ser mejores personas para así servir a través del amor en cristo.

Señaló que en la parroquia del Espíritu Santo ubicada en la colonia Tecnólogico de Matamoros Tamaulipas lleva a cabo una serie de actividades enfocadas en fortalecer la fe y el espíritu por lo cual invita a la población a ser parte de ellos de forma presencial o a través de página de Facebook.

Patricia Martínez Vázquez

Expreso – La Razón