Arnulfo: ¿Cómo estás mi líder?

“Gracias Dios por el año 2022 y por todo lo que trajo consigo. Hoy lleno de esperanza y felicidad quiero desearles a cada uno de ustedes y a sus respetables familias que el 2023 sea un año de alegría, de bienestar, de fe, de paz, y de muchos éxitos. Queridos amigos, Feliz Año Nuevo, lo mejor siempre. Su amigo, Arnulfo Rodríguez.” Este fue el mensaje de fin de año, en la cuenta personal de Facebook del maestro oriundo de Villagrán, Tamaulipas, ahora líder de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Educación,

Alegría, bienestar, fe, paz y muchos éxitos, cinco conceptos que también fueron parte de su mensaje en la presentación del Comité Seccional VI (Victoria, Güémez y Llera), el pasado 25 de enero, en las instalaciones del gimnasio de la Escuela Secundaria General No. 4 “Prof. José Santos Valdés Salazar”, frente a la diputada priista Alejandra Cárdenas, los diputados morenistas Juan Vital Román Martínez (Presidente de la Comisión de Educación), José Braña Mujica y Eliphaleth Gómez Lozano; el alcalde de Victoria Eduardo Gattás y Blanca Anzaldúa, secretaria de Conflictos del Comité.

Además de entregar reconocimientos al personal docente y alumnos de distintos planteles de la zona; saludó a las maestras y maestros presentes, entre ellos, a sus excompañeros de la Normal Rural de Tamatán, el Prof. Juan Argüello Juárez y Prof. Gilberto Lumbreras Mascorro.

En su discurso, el maestro Arnulfo personificó y expresó sus deseos para el magisterio para este 2023:

• Alegría: en su actitud frente al magisterio, el líder sindical contagió su gran emoción y la satisfacción que siente por estar, nuevamente, en el SNTE como Secretario General. Una alegría por la oportunidad de estar y servir.

• Bienestar para el magisterio, su compromiso. Relató parte de las conquistas sindicales obtenidas durante su gestión de 2009 a 2012, como los 90 días de aguinaldo, lo que sigue defendiendo. Hay que respetar lo que fue avalado por el congreso y gobiernos en turno. Queremos más beneficios para las maestras y maestros, no que nos quiten lo que hemos ganado; por lo que realizarán gestiones para que se liberen los “pagos de marcha” para los deudos de maestras y maestros fallecidos; los apoyos económicos para lentes y computadoras, las becas para hijas e hijos del personal y la cobertura de interinatos por licencias de gravidez.

• Fe: confía en el respaldo de la base gremial, comentó “En diez minutos vamos y tomamos la Secretaría”, pero aclaró que tiene fe en que el diálogo se privilegiará.

• Paz: el maestro Arnulfo aclaró que no busca pleito con nadie, que su principal compromiso será defender a las y los afiliados de la sección 30 del SNTE. La próxima semana espera reunirse con el Gobernador Américo, y más adelante con la Secretaría de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor. Insistió que se trata de construir y trabajar por el bienestar del magisterio tamaulipeco.

• Muchos éxitos: Con el fin de velar por exitosos procesos electorales del sindicato, anunció que todo el personal afiliado deberá pertenecer a una delegación sindical ya existente y, en caso necesario, durante la gestión del actual Comité, deberán crear una. Además, en su mensaje exhortó a la comunidad magisterial para seguir trabajando codo a codo y hombro a hombro por el bien de la educación en Tamaulipas.

El líder del magisterio tamaulipeco se describió como una persona con la que se puede dialogar y llegar a acuerdos, una clara invitación para sentarse a la mesa; comentó que, en sus experiencias con exgobernadores y políticos, una vez que lo conocen, usan la expresión que él acostumbra al saludar, por lo que también le dicen “¿Cómo estás mi líder?”.

¿Usted, qué opina?

Por Nohemi Argüello Sosa

Correo: nohemiarguello@gmail.com