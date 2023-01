La batalla por las candidaturas del sur

El enorme proceso electoral que se avecina traerá consigo pequeñas batallas regionales como parte de una lucha natural por las candidaturas.

La buena noticia para los partidos es que habrá muchas posiciones para negociar; desde espacios en las listas plurinominales hasta sillas en los Cabildos.

Pero la ambición, claro, puede hacer estallar cualquier diálogo civilizado.

En la zona conurbada por ejemplo, desde ahora se velan armas para competir por las candidaturas de Morena a las alcaldías de Tampico y Ciudad Madero.

En el puerto están muy claras las intenciones de por lo menos tres aspirantes serias: la presidenta del Congreso, Úrsula Salazar; la Secretaria del Trabajo, Olga Sosa Ruiz; y la regidora, Mónica Villarreal Anaya.

A estas alturas -ocho meses antes de que inicie el proceso electoral- la terna luce equilibrada, con posibilidades similares, y con cierto margen de maniobra para negociar.

En el municipio vecino, donde Adrián Oseguera ya no puede optar por la reelección, también puede pronosticarse una lucha -más intensa en este caso- por la candidatura, debido a la añeja rivalidad entre el alcalde y el diputado Erasmo González.

Ambos, desde sus posiciones partidistas pugnarán por instalar en la boleta a alguien de su confianza.

Ese proceso de selección -con todo y la finta de las encuestas- no será terso ni mucho menos.

En Altamira, el panorama luce mucho más claro.

Armando Martínez no tendrá problema en asegurar la candidatura para reelegirse, y muy probablemente tampoco batallará demasiado para repetir su triunfo en las urnas, si se considera el desastre que dejó al interior del PAN el último proceso electoral.

INVERSIONES PARA EL ESTADO

Durante el inicio de este 2023 ha quedado claro cuáles son las prioridades de la administración estatal, y en primer lugar de la lista figura la atracción de inversión privada para Tamaulipas.

Superados los primeros tres meses, y ya con el ritmo que solo da el ejercicio de gobierno, se han anunciado desde proyectos para los puertos, hasta plantas de fertilizantes en la frontera y en el sur.

En ese mismo contexto, ayer el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con los embajadores de la India y la Unión Europea, en un encuentro de trabajo en el que también participaron empresarios de diferentes países, dedicados a las industrias de la tecnología de la información, el campo y los automotores.

El mandatario tamaulipeco les habló de las oportunidades que puede ofrecerles la entidad, con sus 18 cruces fronterizos y su litoral privilegiado.

Pankaj Sharma, embajador de la India, recordó que su país mantiene un buen nivel de inversión en México, incluido el territorio estatal, con proyectos industriales en el puerto de Altamira.

La reunión además dejó como compromiso, la próxima visita al estado del Embajador de la Unión Europea en México, Cautier Mignot, y una delegación de empresarios.

Por Miguel Domínguez Flores