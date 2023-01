Video. Turista sube a la Pirámide de Kukulcán y lo reciben con golpe en la cabeza

YUCATÁN.- Un turista polaco que subió a la pirámide de Kukulkán en la zona arqueológica de Chichén Itzá, fue obligado a bajar y sancionado con una multa económica por las autoridades; sin embargo, nunca imaginó que al descender sería golpeado fuertemente con un palo en la cabeza.

El turista, quien no fue identificado, fue escoltado por dos guardias de seguridad, pero un grupo de turistas se acercó para reclamarle su acción y un hombre con un palo en mano no dudó en darle un fuerte golpe en la cabeza como escarmiento. La reacción de las personas que estaban presentes no se hizo esperar, exclamaron sorpresa al escuchar el golpe.

Lo castigaron! ???????? Un turista polaco escaló pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá, fue bajado por elementos de seguridad, pero recibió un golpe en la cabeza con un palo por parte de un desconocido. El turista pagó multa por desobedecer indicacionespic.twitter.com/F023Uw4OnK — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) January 29, 2023

Varios turistas han intentado subir a la pirámide de Kukulkán, algunos no lograron su acción; sin embargo, otros sí la concretaron. El último caso fue el de una mujer que sí llegó a la cima, testigos que se encontraban en el sitio le gritaron, pero las autoridades acudieron inmediatamente para bajarla.

La Pirámide de Kukulkán, también conocida como El Castillo, está situada en en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, que recibe cientos de visitantes a diario. Su aspecto actual corresponde a la última fase constructiva del asentamiento, fechada entre el 1000 y el 1300 d.C.

Fue construido en el siglo XII D.C por los habitantes de esta antigua ciudad maya, los itzáes. La pirámide se asienta sobre una base de 55,5 metros de ancho y 24 de alto; cada lado tiene exactamente 91 escalones más uno más en lo alto que conduce al templo superior lo que, sumando, serían 365, exactamente los mismos que los días del año

¿Por qué no se puede subir a la pirámide?

Desde el año 2008, por disposición del gobierno Federal, se prohibió que los turistas y visitantes en las diferentes zonas arqueológicas del país puedan subir a pirámides o monumentos, por motivos de conservación.

CON INFORMACIÓN DE POSTA