Hospitales, restaurantes y plazas empujan inversiones por más de 1,200 mdp en Victoria

La capital tamaulipeca perfila un año con más dinero en la calle que en 2025, impulsado por salud privada, cadenas de comida y nuevos desarrollos comerciales.

Por Salvador Valadez C.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con la llegada de nuevos hospitales privados, la ampliación de los que ya se encuentran en la ciudad, restaurantes de cadenas nacionales e internacionales, agencias de autos, y un importante número de plazas comerciales próximas a abrir, Ciudad Victoria tendrá este 2026 una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, lo que representan 100 millones de pesos más que el año pasado.

Diana Céspedes, directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Victoria, y enlace del municipio con el sector empresarial, confirmó que “vienen muchas inversiones a la capital del estado, la mayoría son del sector de comida, aunque sigue el arribo de agencias de automóviles, a los que se les está ofreciendo todas las facilidades para que pueda instalarse sin mayores problemas incluso apoyándolos con trámites ante otras instancias”.

Dijo que, en los próximos días, el alcalde Eduardo Gattas va inaugurar una ventanilla única de atención a los empresarios tanto los nuevos como los que ya están posicionados, donde se les va facilitar todos los procesos para nuevas inversiones y para tramites con el gobierno municipal por parte de empresas que ya se encuentran instaladas, lo cual va ayudar mucho a incentivar la llegada de nuevas empresas por las facilidades que se les está dando.

Insistió en que “hay inversión de restaurantes, cadenas restauranteras que van a llegar, se están ampliando algunas cadenas nacionales, si hay inversión en la capital del estado en estos momentos, de hecho se proyectan mil 200 millones de pesos de inversión para el 2026, con inversión de agencias nuevas que están llegando, restaurantes, plazas comerciales, los hospitales y clínicas hay dos nuevas y otras se han ampliado como por ejemplo el hospital providencial que ha crecido mucho, convertido en una opción médica para residentes del sector”, dijo .