Ahuyentan adeptos

De acuerdo con los resultados de las encuestas más recientes, a la oposición de “Va por México” le urge aumentar el número de adeptos para achicar la ventaja que le saca Morena en las preferencias populares de cara a las elecciones de gobernador del Estado de México y la presidencia de la República de 2024.

Sin embargo, da la impresión de que a los estrategas de la alianza PAN-PRI-PRD y los empresarios de Claudio X. González, en vez de buscar la manera de recuperar la confianza de los votantes que perdieron en la contienda electoral de 2018, no desaprovechan ocasión para ahuyentarlos.

Uno de los principales causantes del rechazo social es el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. No obstante, el jerarca albiazul, Marko Cortés lo presenta como una blanca paloma y uno de los pilares de la lucha que la coalición lleva a cabo para tratar de sacar al partido del presidente López Obrador de palacio nacional.

A pesar de que a causa de esos errores en las elecciones de 2022 Acción Nacional y el tricolor perdieron 4 de las seis gubernaturas que fueron renovadas, insisten en seguir adelante con el proyecto político.

Otra muestra clara de que a los jerarcas opositores parece que no les interesa recuperar el terreno político perdido, es el proceder de la alcaldesa panista de Cuauhtémoc de la ciudad de México, Sandra Cuevas. Cada vez que la funcionaria está ante los reflectores de los medios de comunicación adopta actitudes que en lugar de reducir aumentan el distanciamiento con el electorado.

El 1 de octubre de 2021, día en que asumió el cargo, por ejemplo, la edil organizó una ceremonia a todo lujo que más que para tomar la protesta a un servidor público parecía para coronar a un miembro de la realeza, pues se colocaron una alfombra roja, salas VIP y vallas metálicas que separaban a los asistentes pobres de los invitados, y se liberaron mariposas en medio de una lluvia de fuegos artificiales.

El 26 de octubre de 2022 durante una entrevista del programa “Atypical Te Ve” dirigido por el publicista Carlos Alazraki, confesó que no le gustaban los pobres. “Yo quiero y le apuesto, manifestó textualmente, a una economía de ricos, no de pobres, a mí no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres”.

En febrero de ese mismo año fue acusada de abuso de autoridad por agredir física y verbalmente, además de privarlos de la libertad, a dos mandos de la policía capitalina. Al mes siguiente, durante la celebración del mes de la mujer, fue grabada repartiendo pelotas con billetes de quinientos pesos a sus simpatizantes en la explanada de la alcaldía.

En mayo siguiente la edil fue suspendida temporalmente del cargo por orden de la Suprema Corte de Justicia tras inhabilitar el Centro Social y Deportivo Guelatao, con el pretexto de que el inmueble tenía daños que representaban un riesgo para la seguridad que no existían.

El primer resbalón de 2023 lo sufrió el 27 de enero.

Abordada por los reporteros arremetió contra los partidarios de AMLO. “¿Quién es Morena?, –señaló en tono despectivo– ¿quiénes son? No son personas preparadas, no son personas de trabajo, ni siquiera saben de derecho. ¿El presidente López Obrador, con todo respeto, quién es, qué estudio? Yo soy doctora en derecho, tengo dos maestrías y he ido a estudiar a diez países”, entre otras expresiones de soberbia y clasistas que causaron reacciones de rechazo.

¿A cuántos electores habrá convencido la jefa de la demarcación para que, en los comicios subsecuentes, en vez de votar por Morena lo hagan por el PAN y sus aliados? La respuesta se la dejamos de tarea.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlbip2335@gmail.com