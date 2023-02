Gloria Trevi habla la de violencia que vivió con Sergio Andrade

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica que está viviendo Gloria Trevi sobre las acusaciones de supuesta corrupción de menores, y en vísperas de su serie biográfica, la cantante habló sobre la violencia que experimentó junto a Sergio Andrade.

De acuerdo con las declaraciones en el programa ‘Viajando con Chester’, en un principio, Gloria Trevi se sentía perdidamente enamorada del productor musical Sergio Andrade, pero después entendió que él la violentó mediante la manipulación, y se aprovechó de su inmadurez para que ella idealizara la relación.

“Tener 15 años y creer que te las sabes todas, creo que todos lo hemos vivido. A los 15 años crees que nadie te ve la cara, que te comes el mundo. Me enamoré de la persona incorrecta y luego, esa persona me dice, ‘tú y yo no somos nada, solamente soy tu mánager’”, comentó.

Violencia que vivió Gloria Trevi

La intérprete de ‘Con los ojos cerrados’ y ‘Me siento tan sola’, Gloria Trevi, declaró que una de las maneras en que Sergio Andrade la mantenía embelesada fue a partir del aislamiento. Con este tipo de violencia, que generalmente es invisibilizada, ella no podía experimentar otros tipos de relación e interacción.

“Yo seguía enamorada porque no había conocido a nadie más. Yo ya no podía hablar con ningún señor, con ningún hombre, con ningún muchacho. Yo no podría tener, prácticamente, contacto con mi familia, más que muy poco y siempre acompañada”, explicó.

Este tipo de violencia emocional fue disfrazada por una supuesta estrategia de marketing. Así, Sergio Andrade convencería a Gloria Trevi de crear una imagen enigmática. Sin embargo, era para que el manager la incomunicara, tal como menciona la artista.

“Él me decía, ‘tienes que mantener un misterio’. Entonces, estaba yo casi siempre… Haz de cuenta, llegaba yo aquí a España, estaba en el uno, dos, tres, terminaba el programa y yo me iba a mi hotel; yo no me iba a una fiesta”, explica Gloria Trevi sobre la violencia que vivió con Sergio Andrade.

Con información de Excélsior.