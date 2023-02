CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Petróleos Mexicanos ignora derrames de hidrocarburo que se registran desde hace cinco meses en ranchos de Villa Cuauhtémoc.

A finales del año pasado, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), anunció que la contingencia ambiental sería turnada a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (Ases), con la finalidad de que iniciara una investigación.

El productor Daniel González, quien es uno de los afectados, dio a conocer que el hidrocarburo ha contaminado la tierra, incluso cambió al ganado.

“Empezó a afectar desde septiembre, justo en la temporada de lluvias y la afectación es a mi parcela, el agua de la presa y el alimento del ganado, cruza todo el terreno”.

Relató que personal de Pemex acudió a realizar succión de los residuos, pero que a ellos no les compete la reparación.

“Pedimos a los trabajadores a quién acudir y que no saben, que a ellos no les compete, no sabemos a quién dirigirnos. Tuve que sacar a mis animales y llevarlos a otro lugar”.

El productor agregó que la contaminación genera un gasto que no tenía contemplado, porque deben rentar unidades para mover al ganado.

“Hay que comprar rollos de alimento para vida del ganado y la petición a las autoridades es que lleven a cabo el saneamiento, que venga a sanear mi terreno y presa”.

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón