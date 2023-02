Colaboradores con los que Maxine Woodside se ha enfrentado, además de Ana María Alvarado

Hace unos días la periodista de espectáculos Ana María Alvarado compartió un video en sus redes sociales para explicar que después de más de 30 años de trabajar en el programa de “Todo para la Mujer”, con Maxine Woodside, había sido despedida, lo que ha generado un debate entre las locutoras, sin embargo, no ha sido la única colaboradora con la que se ha enfrentado, pues otros la han acusado de despidos injustificados.

Entre polémicas declaraciones por parte de Alvarado y de Woodside, quien aseguró que la también conductora de “Sale el Sol” tenía su lugar en el programa de radio, Ana María ha explicado que tiene pruebas de que primero le quitaron días de presentación, pues hace unos meses le notificaron que por decisión del hijo de Maxine, dejaría de presentarse cinco días a la semana, para estar sólo los martes. Además, afirma que recibía desplantes y malos tratos por parte de la titular.

“Freddy” Gudinni se une a Ana María Alvarado

Uno de los primeros en manifestarse en las redes sociales a favor de Alvarado fue Alfredo “Freddy” Gudinni, conocido en redes sociales como “maestro Gudinni”, conductor, crítico del cine y telenovelas, y cronista de historia y cultura del espectáculo, de acuerdo a su presentación en Twitter, plataforma que utilizó para contar su experiencia al ser colaborador de Woodside, a quien llamó “ingrata jefa”.

“Lo mismo que me hizo a mí se lo está haciendo Anita. Lo que pasa es que yo me quedé callado y en aquella época no había redes sociales. Eso de despreciar a quienes le dimos amor y logramos que su programa alcanzara fama, tiene un precio y lo está pagando tan ingrata jefa”, escribió Gudinni, que en un segundo tweet dijo :

“A doña Maxine le gusta siempre adornarse con que ella me corrió. También debe de decir que no me dio ni un peso de indemnización. Espero que a Anita la me indemnice por más treinta años de entrega y amor a alguien que jamás supo valorar a su equipo. #teamANITA @anamaalvarado”, mostrando su apoyo a la presentadora de espectáculos que también fue colaboradora de “Venga la Alegría”.

Alex Kaffie y Fabián Lavalle también se habrían enfrentado a Maxine

Otro de los que se ha enfrentado a la llamada “Reina de la radio”, como se le ha nombrado a Maxine por su labor en los medios de comunicación, pues recordemos que en 1989, se unió a Grupo Radio Fórmula como la conductora titular de “Todo para la Mujer”, es el periodista de espectáculos Alex Kaffie, que en el 2019 reveló en el programa SNSerio que estuvo 20 años con Woodside, pero lamentablemente al recibir otra propuesta en televisión ella se disgustó.

“Siempre estaré eternamente agradecido contigo Maxine, pero si hay algo que te reprocho es que no me dejó despedir del programa”, pues considera que no se merecía ese trato por el tiempo que había estado como colaborador. Kaffie explicó en la entrevista que su exjefa sintió un menosprecio a su programa de radio, pues la propuesta que recibió fue por parte de “Hoy”, al cual calificó como el programa matutino más visto.

Actualmente Alex Kaffie es compañero de Ana María en el programa de Imagen Televisión “Sale el Sol”, matutino en el que manifestó su solidaridad con Alvarado, y explicó que Maxine tiene una forma similar de actuar en esas situaciones. “El modus operandi de esa señora es que te congela, o sea, te congela de la empresa, ella te veta, entonces yo tuve dos ofrecimientos para trabajar en Grupo Radio Fórmula y literalmente ella se encargó de que se vinieran abajo”, dijo el conductor.

Otro de los colaboradores con los que tuvo conflicto fue Javier Porras Kuri, conocido en el mundo del espectáculo como Fabián Lavalle, que de acuerdo a lo que contó Verónica Gallardo en el programa “Chisme No Like” habría sido corrido del programa de Woodside, “porque ya trabajaba para otro programa de radio”, situación que él no le habría comentado con anterioridad a la titular del programa.

En una entrevista publicada en EscenaTV, Maxine habló al respecto de la salida de Lavalle, y aseguró que el conductor no se había despedido, ni le había agradecido la oportunidad que le dio de trabajar más de 10 años en su programa “Todo para la mujer”. “Cuando tú haces algo o los invitas a tu emisión, no debes esperar que te lo agradezcan. Hay gente como Fabián Lavalle, que ahora dice que no sabe ni quién soy yo”, comentó la “Reina de la Radio”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO