“Lo siento mucho”: Pablo Lyle llora al disculparse con familia de víctima

Pablo Lyle conoció este viernes 3 de febrero su sentencia por homicidio involuntario en Estados Unidos durante una audiencia realizada en Florida en la que tomó la palabra y se dirigió a la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre que mató luego de darle un golpe en la cabeza durante un incidente de tránsito el 31 de marzo de 2019.

El actor mexicano fue hallado culpable en octubre de 2022 de homicidio involuntario por la muerte del hombre de 63 años y desde ese momento fue llevado a prisión tras permanecer por tres años y medio en arresto domiciliario.

En la audiencia de este viernes, la jueza Marisa Tinkler Méndez accedió a que el actor hablara. Lyle, quien portaba uniforme rojo y las manos esposadas, se paró de su silla y viendo directamente a la familia de la víctima se disculpó por haberle causado la muerte a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano que planeaba casarse en la isla con su pareja Sara Mercedes Arce, quien en la Corte pidió la pena máxima para el actor.

“(Esto) me acecha cuando voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto. Yo nunca quise que esto sucediera, nunca, ni en los sueños más alocados, me pude imaginar que algo como esto pudiera pasar, que se perdiera una vida”, dijo el actor.

Con lágrimas en los ojos y en español, Lyle le dijo a la viuda de la víctima que lo sentía mucho y le aseguró que no tenía nada en contra de Juan Ricardo Hernández, que lo ocurrido le ha hecho reflexionar de cómo en segundos cambió la vida de muchas personas.

“Quiero que lo sepan de mi boca, que nadie les platique lo que siento. Son las disculpas más sinceras que he ofrecido en mi vida, con todo mi corazón, lo siento mucho. Lo siento mucho por él, por ustedes, de todo corazón, que Dios los bendiga”, expresó.

“No pensé que fuera a afectar a mi familia, aprendí una lección muy importante y enorme”, agregó.

Durante la audiencia, los fiscales y los familiares de Juan Ricardo Hernández solicitaron a la jueza que le impusiera a Pablo Lyle la pena máxima de 15 años en prisión al argumentar cuánto los afectó la decisión del actor y que este no parecía mostrar arrepentimiento hasta ahora cuando le habló a la familia de la víctima.

Antes de dar a conocer la sentencia, la jueza Marisa Tinkler Méndez dijo que el día de los hechos Pablo Lyle no actuó por temor como su defensa aseguró, sino por “su carácter y con rabia” y con la intención de confrontar a la víctima, aunque consideró que esa no era la verdadera persona que es.

“La Corte considera que cualquier amenaza que pudiera representar el señor Hernández u otros a su familia no llegaba a este punto. (Pablo Lyle) Tuvo una segunda oportunidad y no la aprovechó ese día y actuó agravando una situación. Tiene que responder por esas acciones, creo que él se siente responsable por esas acciones”, afirmó.

Ante la disculpa que ofreció el actor, la jueza consideró que era sincera y que Pablo Lyle se sentía culpable y asumía su responsabilidad por lo ocurrido.

“Siempre llevará sobre sí la carga y responsabilidad de que sus acciones costaron la vida de otro ser humano. Creo que los comentarios del señor Lyle son sinceros, no como una excusa, frente a las consecuencias que percibió en su momento”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR