Michelle Rodríguez responde a los comentarios gordofóbicos tras su portada

MÉXICO.- Michelle Rodríguez apareció hermosa en la portada de una revista de circulación nacional. Su protagonismo generó comentarios positivos al ver que todos los cuerpos deben ser aceptados en el mundo de la moda.

Pero dicha portada, que corresponde a la edición de febrero, también generó un sinfín de comentarios negativos y gordofóbicos, es decir, de odio hacia los cuerpo por que no encajan en estándares normativos.

Como defensora de la aceptación corporal y del body positive, Michelle Rodríguez salió a aclarar con un mensaje poderoso todo el hate que recibió en redes sociales.

“Hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones en donde demeritan completamente el trabajo de todo el equipo y hablan de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco, que por qué yo estoy en una revista así”

Aseguró que con esto se demuestra que la gordofobia es un concepto que existe e impacta en la sociedad, además de que en nuestro país no se habla de ello.

Aseguró que está en la portada de una revista no solo por la belleza que podría representar a nivel físico, sino también por el reconocimiento a su trabajo y trayectoria artística.

“Mi cuerpo es este y es bello y es útil. Trabaja para hacerme sentir cómoda, por eso yo lo amo y lo atesoro y comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos y la importancia de hacer las paces con quienes somos, no solo físicamente porque necesitamos pasarla mejor”.

Comentó que su salud ha sido cuestionada, pero esto no tiene nada que ver con la aparición en una revista. Sin mencionarq que aun si fuera una persona enferma tendría derecho de hacer la portada.

“Si usted está preocupado por mi salud le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo porque mi salud mental también es importante y porque hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno, ni con el tema de la salud”.

Finalmente pidió a sus seguidores que se siente identificados con su cuerpo o con los comentarios gordofóbicos, no los crean y cuestionen a todas las personas que lanzan dichos mensajes en redes sociales.

Además puso a disposición el correo michelle.rodriguez.of@gmail.com para que quienes pasen por una difícil situación por crtíticas corporales le escriban y reciban ayuda.

