Pandemia provocó aumento en casos de diabetes

MADERO, TAM.- La pandemia del Covid causó un aumento en el número de casos de diabetes, entre la población que debió permanecer confinada, reveló la especialista en esa enfermedad, Ofelia Cantú.

Aunque a nivel nacional se manejan de manera preliminar 13 mil nuevos enfermos en dos años de pandemia, en el 2024 se emitirán cifras de salud sobre el impacto final que causó el encierro.

La mañana del viernes, impartió una conferencia sobre ese mal en las instalaciones del Hospital Civil de Madero, a la que asistió el director del nosocomio, Salvador Mojarro Sánchez.

“La pandemia dejó más casos y realmente se unieron las dos emergencias sanitarias Covid y diabetes, hubo un gran impacto en las muertes en los pacientes que viven con diabetes porque fueron los primeros que se fueron, los pacientes descontrolados, la diabetes no duele, por eso es importante que vayan a su laboratorio y que vengan aquí al club del diabético en el Hospital”, mencionó.

“Sí hubo más de 13 mil casos nuevos, salud que es la que realiza las encuestas estadísticas todavía no sale la nueva pero ha sido cada año periódico para evaluar el Covid, salud evalúa cada año el Covid y ahí va agarrando la diabetes y sí se han incrementado porque el paciente se quedó en casa, ya no se pudo hacer el laboratorio, no se pudo detectar complicaciones”, detalló.

La última estadística de salud a nivel nacional se efectuó en el 2018, por lo que espera que la próxima evaluación sea en el 2024 y proporcione datos exactos sobre la situación de los nuevos casos durante la pandemia.

Sobre la conferencia que impartió en el Hospital Civil, dijo que la diabetes es una emergencia ya que Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos.

“Más del 80 por ciento de lo que tienen de gastos predestinados para los pacientes que tienen diabetes se van a las complicaciones y las complicaciones son fatales pero ojo la diabetes es controlable”, aseguró.

Recomendó una dieta sana, evitando el uso de refrescos y todos aquellos alimentos ricos en azúcar.

Por Benigno Solís