Aline vivió el infierno de la violencia machista

Pasaron siete meses para que finalmente un tribunal de enjuiciamiento dictara sentencia de 24 años de cárcel a Cristian Enrique “C”, quien intentó asesinar a su esposa y su hija, prendiéndoles fuego cuando ambas dormían en su domicilio en El Mante.

La violencia en contra de las mujeres de todas las edades se exacerbó en el 2022, que cerró con estadísticas dolorosas para las féminas, 20 víctimas de feminicidio, 42 de homicidio doloso y mil 013 con lesiones dolosas, estas son aquellas que se infringen con toda la intención de causar daño.

Aline “M” tenía 31 años cuando se casó con Cristian Enrique “C”, con quien había procreado a la pequeña Naila Paulet, sin embargo, su hogar se convirtió en un infierno pues el sujeto era un hombre violento, incluso filtró fotografías íntimas que le provocaron daño psicológico y aunque lo denunció a las autoridades, nada hicieron en ese momento.

El hombre tenía un carácter incontrolable y en 2017 ya había intentado asesinar a su esposa y su pequeña, prendiendo fuego a la casa, por lo que la mujer tomó a su pequeña de un año de edad y se fue a refugiar a casa de sus padres en la colonia Cuauhtémoc de ese municipio.

Un juez le ordenó a Cristian no acercarse a su ex pareja o a su pequeña, orden firmada que no sirvió de mucho la noche del sábado 12 de junio del 2021 cuando el sujeto rondó la casa de su ex mujer.

Temerosa, esa noche Aline llamó al 911 para alertar a las autoridades que su ex esposo rondaba las cercanías de la casa, pero nada hicieron y sobrevino la tragedia.

Aline y la pequeña Naila Paulet, de cuatro años de edad dormían cuando Cristian Enrique entró al domicilio al que roció gasolina mientras todos dormían, no conforme, también a ellas les vació gasolina para prenderles fuego con un soplete.

Las llamas se entendieron por el domicilio, alcanzando a los padres de Aline, una hermana, a ella misma y a la pequeña Naila Paulet, quien con la ayuda de “Michou y Mau” fue trasladada a Galveston, Texas para ser atendida de las quemaduras que sufrió en más del 50 por ciento de su cuerpo.

Durante su matrimonio Aline sufrió violencia familiar y aunque denunció y trató de ponerse a salvo, un año después su victimario volvió a hacerle daño a ella y a su pequeña.

Tan solo en 2022 los delitos de violencia familiar en Tamaulipas sumaron 7 mil 863, esto es 21.5 denuncias cada día por este delito, ubicando a la entidad en el lugar 12 a nivel nacional en ese delito, donde Reynosa es el municipio con mayor número de denuncias, seguido de Tampico, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo y El Mante.

Otros delitos cometidos en contra de mujeres el año pasado y registrados en denuncias ante las agencias del Ministerio Público fueron el secuestro que sufrieron cinco mujeres y el tráfico de menores de la que fue víctima una pequeñita en el mes de mayo y dos víctimas más de trata de personas.

En el caso del delito de extorsión que en el 2022 sumaron 116 víctimas, 57 fueron mujeres según las denuncias recibidas, mientras que 38 niñas fueron víctimas de corrupción de menores que en el año sumaron 60 víctimas.

En el municipio de Soto La Marina fue condenada a 23 años y cuatro meses de cárcel a Ofelia “C” por el delito de corrupción y prostitución de menores. El agente del Ministerio Público demostró que aprovechando su relación familiar, la mujer cometió el delito en hechos registrados el 15 de marzo del 2021, hoy sigue presa cumpliendo su condena.

En 2022 Aline llamó al 911 para pedir ayuda porque su ex pareja, quien antes trató de asesinarla, rondaba su casa, pero ninguna autoridad tomó en serio la advertencia y no acudieron al llamado de auxilio. Las líneas del 911 recibieron ese año cada día 30.7 llamadas de auxilio por incidentes de violencia familiar, estas son 11 mil 233 llamadas en el año, mientras que los incidentes de violencia de pareja generaron 12 mil 731 llamadas de auxilio, estas son 34.8 llamadas cada día a las autoridades.

Por Perla Reséndez