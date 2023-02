La palabra es un objeto

Decía mi Madre; “Yo como no se leer ni en los anuncios me fijo”. Tomo en interés de mi ensayo, Objeto y Sujeto de la Poesía, lo que señala el Diccionario de la Real Lengua Española: OBJETO; DEL BAJO LATÍN “OBJETUM”. LATÍN OBJETUS. 1 Una cosa material y concreta.

Por lo general de dimensiones reducidas. 2 Término con que se denomina aquello sobre lo que recae la acción. SUJETO: DEL LATÍN “SUBJETUS”. 1 Que ha sido muy bien sujetado. 2 Ser el cual se predica o anuncia alguna cosa 3 Función sintáctica desempeñada por un sustantivo, un pronombre o un sintagma nominal, que concuerda en número y persona con el verbo”. 4 Encerremos el término griego “poiesis” del latín “poesis”.

Sin la poética del espacio no es posible integrar la estructura de la palabra. Edificada en el verso libre o medido. Pero el verso no hace la poesía, la poesía espíritu del ser humano que se conmueve con el ritmo que hace a la palabra.

“El ritmo es el elemento más antiguo y permanente del lenguaje. Y tal vez anterior al habla misma”. Dice Octavio Paz en “El Arco y La Lira”. Pero el ritmo no lo inventan los poetas, no lo inventan los músicos, no lo inventan ni los antropólogos, cita Eduardo Lizalde, “los hombres primitivos antecesores a nosotros. — Eduardo Elizalde, en CambiAVía—, No. 15, Octubre 1998, Toluca, México.

Es el trabajo humano que se realiza a base de los ruidos. Interjecciones, emisiones vocales que los hombres animan su trabajo. “Los espirituals, el ritmo del jazz es la animación del esclavo norteamericano. El tótem desarrolla una escritura, el rasgo o incisión, creando símbolos, comunicando.

Esto es la abstracción de la naturaleza. “una simplificación que encarna a la naturaleza con el objeto”— La Sintaxis de la Imagen— D.A. Dondes. GG, México. El símbolo es producto de la taquigrafía de la comunicación visual constante en el arte primitivo.

Menciono la pintura rupestre de Altamira de rasgos, incisiones coloridas de un arte en la oscuridad y paradójicamente en votiva. Comunicar la poesía es medular en el diseño primitivo y el diseño de nuestros días.

El grafiti de ayer y de hoy. No es gratuito que la tipografía sea antes que nada un objeto. Los tipos movibles de Gutenberg hasta la máquina de escribir Remington equivalen a la gráfica de hoy, fusiona imagen y letra. La letra misma que es imagen y podemos construir de Gutenberg al sistema Braille en la lectura para invidentes, de naturaleza táctil. Mi propósito es crear redes entre el objeto, el sujeto y el diseño de la palabra.

En un producto concreto. Quiero entender con esto que la poesía es tangible, objeto único, desprendible, plegable y mutable en la medida de quien lo toca, gusta, lee y escucha y más en la medida de quien la produce, el Poeta.

“La actividad técnica del arte dice Samuel Ramos, es determinada por la esencia de la creación. Pero que es entonces creación. En definitiva el devenir de la obra. Su llegar a ser por medio de la creación, es un modo de acontecer de la verdad.

Entonces la verdad y la creación quedan identificadas. Samuel Ramos, prólogo a Arte y Poesía de Martin Heidegeer, FCE, México, 1992. Este acercamiento al objeto de la poesía me ha llevado a la comprensión por su color, peso, e imagen que hace el contenido y formato de las múltiples variantes que ofrece al espectador-escucha y el inventor-escritor.

Podría entenderse como una locura pero no es así, porque la palabra es un invento renovable y ajustable a una sociedad o determinada sociedad de la imagen y lo concreto.

Pretendo así hacer de la palabra un objeto sensible. Equiparable a tocar un automóvil, a una mujer, hasta golpear con los versos a la piel más dura. Un golpe de palabra puede hacer aliento de vida y muerte.

Alguna vez escuché decir Carlos Fuentes “que nuestras sociedades no quieren testigos”, en función de ser parte y accionar de una sociedad. La palabra crea el espacio que permite imaginar, el espacio del entorno.

La palabra en cierto tiempo creó dimensiones de lugar, dibujo del paisaje, de la misma manera que los perros delimitan su territorio. Los primeros límites de propiedad nacen de la voz, del grito a los cuatro vientos que no son otra cosa que los puntos cardinales para tomar posesión del espacio vital, el territorio.

Los notarios saben muy bien la concreteticidad del lenguaje del derecho. Exige precisión de la palabra. Volverla concreta y táctil por las yemas de los dedos que recorren un escrito o un alegato.

Implica y esto es importante, un ejercicio de memorización del texto tan rápida como su lectura, leer con las yemas de los dedos. La poética crea el espacio, permite imaginar el espacio del entorno donde edificamos nuestros pensamientos, vale decir nuestros poemas, al igual que la arquitectura tiene “una piedra de toque”. La poesía delimita un espacio; la del libro, la página, el letrero, la metáfora, el objeto del placer, de tal manera que las palabras flotan en ese universo de reconexión con estas.

El lenguaje se materializa en el libro, el video, la televisión, el periódico, el celular, es el espectáculo formidable de todos los tiempos en los tipos movibles de una computadora con el nuevo Gutenberg, ya contemplado por Mc Luchan.

Vivimos los tiempos de la parábola, la reunión de lo real con la apariencia. De lo Platónico a lo Aristotélico, la estructura del discurso y sus combinatorias tangibles visuales. La página, la portada, el lomo, los capítulos, el colofón sitúa el objeto libro y atrapa a las palabras en sus sonidos e interjecciones. Concretiza los lenguajes.

—- EL PARALELO DEL ECUADOR Y VICENTE HUIDOBRO—; “Poetas porque cantáis a la rosa, hacedla florecer en el poema”. Florecer el poema en su estructura, la palabra real y concreta. La palabra entra así al cajón de las cosas.

A la sección de los objetos. “La cosa es la materia formada. Esta interpretación de la cosa invoca la visión inmediata, en la que la cosa nos afecta con su aspecto”, — Martin Heidegger, El Origen de la obra de Arte. Arte y Poesía.

Entre los guiones de un filme, o lo cantos religiosos, los gritos callejeros, el lenguaje del amor, en tantas partes en que el hombre Y la mujer confluye en el espacio de su poética.

Espacio en sí, la de sus propios cuerpos materializados por la palabra y las sensaciones. La antigua estética cristiana de La Imagen y Semejanza.

— – ATOMIZACIÓN DEL LENGUAJE —: Tiene que ver de los materiales que se empleen en la producción del lenguaje y por ende de los poetas que por antonomasia son los poseedores de la palabra y el verbo, no los rectores, movemos y sentimos.

Nuestra manera de producción es el espíritu, el espíritu tangible del poema, el poema que escribimos, miramos. Nunca como hoy la palabra se ha acercado a lo concreto. Nuestra poética es de visión- tangible.

En la historia de las cosas: Señalo a Nestor Garcia Canclini-, en ciertos parámetros sobre el quehacer plástico-poético. Nestor G. Canclini, La Producción Simbólica. FCE, Mexico. La escuela inglesa de la semiótica propone que no nos entendemos porque utilizamos distintos lenguajes imprecisos. Un lenguaje tiene que ser concreto.

El lenguaje así tiene forma, formas como lo entendía el cubismo, como la multiplicación de las formas por medio de la luz. Para las artes, y quiero pensar el “Arts Poética”, la materia prima es extraída de la naturaleza del hombre, su lengua que le permitió calar, beber, disfrutar sus alimentos. Allí nació el habla, la repetición rítmica.

La nueva naturaleza humana sigue empleando la lengua, admitiendo que el futuro podemos llegar a un lenguaje sin palabras y que habitaremos un espacio con una poética de las cosas concretas.

La palabra como objeto tangible, que volverá innecesario el habla. Se asocia al objeto, la obra poética en el momento trascendental del artista, del escritor, del poeta. Materia que transforma el paisaje social, el cuerpo humano sensibilizado por el poema. El Arts Poética en que se argumenta la racionalidad estética. El arte de la poesía plasma a la palabra.

Es decir, la esculpe. De otra manera no podemos entender la escultórica, la ciudad, el discurso de la democracia al amparo de la poesía.

El sentido común de la cultura griega y que recogemos nosotros como civilización no podría comprenderse sin la participación de la cultura egipcia, que entendió la palabra como cosa, como objeto, como la escritura jeroglífica y cuneiforme.

Los poetas griegos son poetas de mar, sus formas rítmicas provienen del mar, aun su arquitectura tiene las ondulaciones y las formas marinas y una relación directa con la naturaleza de las plantas, Su significación es el oleaje.

En las vibraciones, en los cantos marinos, representada en su arquitectura, en su arte y en su literatura. La poética, el espacio, la atmosfera del lenguaje. Tangible al oído, a la visión, al tacto. “La poética del espacio del lenguaje” crea las condiciones para definir a la poesía como el arte de funciones verbales y por lo tanto concretas porque en “El Principio fue el Verbo”.

Al entender la poesía como objeto se crea la poética. Adquiriendo características materiales de peso y medida. La poética del espacio crea así las condiciones para definir a la poesía en el arte representativo en sus funciones visuales, verbales y concretas. La poesía como un objeto especificando sus palabras, su especie, arribamos a lo concreto de la palabra.

El Lenguaje como objeto natural; “Usar los términos “lingüístico” y “lenguaje” de la misma manera. Centraremos la atención en los aspectos del mundo que se incluyen en esta rúbrica informal e intentaremos comprenderla mejor.

Al momento de hacerlo podremos –y aparentemente lo haremos— desarrollar un concepto que más o menos representa la noción informal del “lenguaje” y postular que dichos objetos se encuentran entre las cosas del mundo, junto con las moléculas complejas, campos eléctricos, el sistema visual humano y así sucesivamente” . Noam Chomsky, El sentIdo de las Letras, “New Horizonz in the Study of Languaje and Mind. Cambridge, University Press. 2005”.

La inmensidad tal vez sea el límite de los lenguajes. El Hiperrealismo, como poesía concreta, artefacto, tangible, auditivo que nos traslada a esferas de la semiótica, al sistema de signo. Las matemáticas y los signos del lenguaje hacen también la poesía. El poema Ping Pong de Eugen Gorminger hiperrealista lo suena: Ping pong Ping pong ping Pong ping pong O con Neíl Mills, 375 “Three seven live” 09 0 4 3 1 1 3 1 3 1 8 5 O 5 5 5 5 3 7 5 0 9 Luis Simpson, An Introduction to Poetry, St. Martin Press, N. Y. 1976.

Pero en tanto que “las imagines concitan los otros sentidos a través de la vista, la lectura provoca una abstracción del propio sentido visual. “Tendiendo hacer que los ojos traspasen la materia de las letras para buscar un más allá del significado de ellas.

Rechazar su materialidad significante en aras de su comprensión de lo que evocan”. Facundo Tomas, Escrito y Pintado, La Balsa de la Medusa, Madrid, 2010. Para terminar este breve viaje sobre forma, peso y palabra, dice Mc Luhan, al comparar el alfabeto fonético con la de otros tipos de escritura al decir que el estudiante de literatura y filosofía tiende preocuparse por el contenido e ignorar la forma del libro.

Por Alejandro Rosales Lugo