Detienen a ‘El Lupe’ Tapia, operador de ‘El Mayo’ Zambada en Sinaloa

SINALOA.- Las autoridades mexicanas asestaron un golpe al Cártel de Sinaloa y a Ismael “El Mayo” Zambada, luego de que la mañana de este jueves se produjera la captura de José Guadalupe Tapia Quintero, alias “Lupe Tapia”, en el estado de Sinaloa.

El lugarteniente de la organización criminal es uno de los principales narcotraficantes de drogas sintéticas a varias zonas de Estados Unidos, sobre todo California y Arizona, y fue detenido tras el despliegue de un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Tacuichamona, Culiacán.

By sources: El Mayo Zambada’s biggest drug transporter in Sinaloa, known as “Lupe Tapia Quintero” was just captured in Culiacán. His son, a mayor fentanyl transporter for the same faction, was arrested last year. pic.twitter.com/ygR3UAMHjw

