Yuridia responde a comentarios gordofóbicos de Pati Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Pati Chapoy no tiene una buena relación con Yuridia, por eso la cantante decidió romper el silencio y hablar sobre cuáles fueron las razones del distanciamiento entre ambas.

Hace algunos días Pati Chapoy dijo en un video con el ‘Escorpión Dorado’ que respeta mucho a la cantante, pero que cuando salió del reality ‘La Academia’ consideraba tenía kilos de más.

“Cuando salió de ‘La Academia’ estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda”.

Desde el momento en que Yuridia inició su carrera artística, hace más de 15 años fue criticada por Pati Chapoy y el equipo del programa ‘Ventaneando’. También se le acusó de hacer desplantes a la producción.

Al respecto, Yuridia rompió el silencio y habló de la gordofobia que vivió a causa de Pati Chapoy y de los abusos que vivió del programa de televisión.

“Pati Chapoy no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví a mis 18 años cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura en mi vida. La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquis”.

La cantante dijo que el programa hizo una campaña de desprestigio en su contra, de la cual no sabe el origen, pero dañó su salud emocional y de su familia, ya que en algún momento se sintió acosada.

“No saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona… perseguían a mis hermanitos a la escuela. Ellos tenían 5 y 7 años, los maltrataban física y mentalmente. No obstante vandalizaban mi casa, les tiraban huevos, rompían las ventanas, escupían en el buzón, me ponchaban las llantas del carro, me perseguían”.

Yuridia mencionó que al ser Pati Chapoy y su equipo de trabajo líderes de opinión llegó un momento en que la gente en la calle también la agredían junto a su familia, por eso optó por no darles entrevistas.

Con información de Excélsior.