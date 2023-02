Diana Espinoza, exreina de belleza, pide el divorcio a Rafel Caro Quintero

JALISCO.- Rafael Caro Quintero conoció a Diana Espinoza Aguilar cuando en 2010 ganó un certamen de belleza en el Reclusorio de Puente Grande en Jalisco, fue ahí donde la vio por televisión y comenzó el interés por ella, quien en ese momento enfrentaba un juicio por los delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita, delincuencia organizada y portación de armas exclusivas del ejército, pero en 2011 fue absuelta.

Pero recientemente, en una entrevista que ofreció para Univision Noticias, con la periodista Ahtziri Cárdenas, la exreina de belleza dio a conocer que se divorciará del “Príncipe” y la razón de esta decisión: “Porque necesito que sepan que yo me separo de Rafael, él se queda en libertad, yo también me quedo en libertad, yo tengo tres hijos que me necesitan muchísimo, que necesitan que esté con ellos en todos los aspectos”. De acuerdo con referido en dicho encuentro, la demanda de divorcio entre Caro Quintero y Diana Espinoza se presentó hace tres semanas y es de común acuerdo.

El hijo de que tuvieron Diana y Rafael ha sufrido discriminación

Fue la misma Diana Espinoza quien refirió que el hijo que tuvieron juntos cuando ella estaba en libertad y él en la cárcel sufrió de discriminación, humillaciones y un intento de secuestro por el hecho de ser el hijo de Rafael Caro Quintero. “Hubo una escuela en donde tuve que decir que era discriminación y que me sentaría a esperar a la directora para que me explicara el porqué tenía que esperar y que no podían recibir al niño” agregó Diana.

De acuerdo con la periodista, Caro Quintero y su pequeño hijo tienen una relación cercana, incluso lo visita frecuentemente en el Penal del Altiplano ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, a donde ingresó tras su captura el pasado 15 de julio de 2022.

Por otro lado, Diana Espinoza dio a conocer durante la misma entrevista que Caro Quintero le confesó no haber participado en el homicidio cometido contra el agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena en febrero de 1985: “Él me platicaba que llegó, no sabía qué estaba pasando, les dijo que no quería saber nada y que él no fue cómplice ni partícipe de algo como eso”.

La relación entre Caro Quintero y la exreina de belleza

Aunque su romance y matrimonio está llegando a su fin, la exreina de belleza reveló que cuando todo inició, reconoció que el “narco de narcos” es un gran ser humano, una persona común. En una entrevista con la periodista Anabel Hernández, Diana reveló: “Para mí Rafael Caro Quintero es un caballero, es un señor, educado”.

Cuando salió de prisión, Diana decidió ir a visitarlo a prisión y tuvieron un hijo, fruto de su amor, pues tenían planes de formar una familia una vez que saliera de la cárcel y así, juntos pudieran ver crecer a su pequeño hijo. Se casaron dentro del reclusorio y aunque en 2013 fue liberado, el 15 de julio de 2022 fue reaprehendido en la sierra de Sinaloa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO