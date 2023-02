Diputado protagónico

Sin duda que la gobernadora del estado de Campeche LAYDA SANSORES jamás imaginó vivir en carne propia lo que ha sido su modus operandi en los últimos meses, los videos donde aparecen funcionarios de su actual administración recibiendo fajos de billetes la desnudan de manera evidente y ni para donde hacerse.

La corrupción de la que tanto habla y critica ahora la hace presa y peor aún en temporada electoral de definiciones pues.

No obstante y pese a las elocuentes evidencias como era de esperarse el presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR la defendió a rabiar aduciendo que todo se trata de una venganza política y culpa de ello a sus enemigos de siempre, a los conservadores y sin aportar una sola prueba como suele ocurrir.

En el hecho sin duda que su gran amiga la Jefa del Gobierno de la Cdmx CLAUDIA SHEINBAUM no tarda en salir e imitar a su también jefe LOPEZ OBRADOR y defienda a LAYDA del lodo que la envuelve y que está a vista de todos los ojos del mundo.

En fin veremos como sale la muy polémica gobernadora de este evidente relajo impregnado de harta corrupción y donde jamás pensó que le darían sopa de su propio chocolate.

En tanto exactamente a nueve días para que se realice la elección extraordinaria a senador de la república se puede afirmar que dicha contienda jamás prendió al electorado incluso, nos dicen que hasta miembros de los respectivos equipos de los contendientes se tiraron a la hueva absoluta, pues nunca se activaron.

Peor aún la situación pues indicadores serios aseguran que la votación no rebasara ni siquiera el 20% es decir, se espera una pobrísima votación. De ser asi caeran los pronósticos de la panista IMELDA SAN MIGUEL y del morenista JOSE RAMÓN GÓMEZ LEAL que vaticinan que la votación rondara por el 20 o 25%, así de helados andan los candidatos y por ende la elección. En otras cosas a casi dos meses del ungimiento del profesor ARNULFO RODRIGUEZ TREVINO como dirigente de la Sección 30 de Maestros en el estado finalmente fue recibido por el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Todo ello ocurre luego que respecto a la tardanza de dicha reunión se decían una y mil cosas, la primera es porque la actitud belicosa del oriundo de Villagran ha sido incesante y la segunda porque apenas llegó y exigió que rodaran cabezas en la Secretaría de Educación incluyendo la de la Secretaria LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR.

La respuesta ante esta última petición como se recordará fue contundente, espaldarazo público a la dama en mención por parte del Jefe del Ejecutivo a quien calificó como altamente eficaz y trabajadora en lo que toca hacer y decir al frente de la referida dependencia, así o más clara la postura.

Al final y fiel a su costumbre o estrategia dirían sus allegados, ARNULFO mostrando urbanidad política, se puso a la orden del mandatario con la única finalidad de construir acuerdos en bien de la educación de Tamaulipas, nada quedó de aquel dirigente bronco solo un manso cordero.

En otro punto aunque la presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado la morenista URSULA SALAZAR MOJICA se empeña en desmentir que hacia el interior del grupo parlamentario existen diferencias, la realidad la desenmascara tan simple que los líos están al orden del día sino pregunten a su “compañero” diputado del mismo corte ARMANDO ZERTUCHE ZUANI.

Este último por cierto que no pudo contribuir a la unidad del morenismo en el mentado recinto legislativo cuando le tocó presidir la JUCOPO parece ahora estar interesado que a ÚRSULA no le vaya nada bien y de ello, hay constancia. No tan solo en el congreso se dan las reyertas o dimes y diretes entre morenistas, ahí está el regidor del ayuntamiento capitalino MARIO CHAVEZ HERRERA que critica fuertemente al diputado PEPE BRAÑA de actuar e manera incongruente en temas de COMAPA, si existen anomalías como asegura tan simple que las denuncie ante las instancias correspondientes, le mando decir el regidor, y la verdad cuanta razon tiene.

En ese sentido alguien debería decirle al diputado morenista que en lugar de andar en su muy marcado afán protagónico mejor se ponga simplemente a velar y trabajar por los intereses de la ciudadanía, así de fácil.

En otro punto la actividad en beneficio de las y los matamorenses no tiene punto de reposo y es que el alcalde de aquella ciudad MARIO LOPEZ HERNANDEZ continúa trabajando a tambor batiente, cuando no está atendiendo el tema de apoyo a los migrantes lo hace respaldando a las personas vulnerables a través de las dependencias encargadas de ello, entre otras cosas.

Sin duda parte importante de su trabajo al frente de la comuna es atender también el tema de los servicios públicos mismos que se han venido desarrollando con eficiencia ante el beneplácito de la ciudadanía matamorense.

