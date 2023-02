En “Ventaneando” aseguran que no agredieron a hermanos de Yuridia y muestran video

MÉXICO.- Luego de que se reviviera la disputa entre Yuridia y Pati Chapoy, muchos usuarios han viralizado el hashtag #YuridiaNoEstaSola para mostrar su apoyo hacia la cantante, ya que consideran que lo que vivió tras ser agredida con comentarios que ella misma calificó como “gordofóbidos” le afectó de manera negativa, pues como la intérprete expuso, hubo un momento en el que pensó en quitarse la vida. En este sentido, cabe mencionar que durante uno de sus TikToks, la exintegrante de “La Academia” señaló que no solo fueron comentarios, sino que ella y su familia fueron acosados por varios reporteros, quienes incluso atentaron contra sus hermanos, lo cual fue refutado esta tarde por los conductores de “Ventaneando”.

Yuridia le contesta a Pati Chapoy pic.twitter.com/UDWqZ04phA — Lo + viral (@VideosVirales69) February 9, 2023

Así, retomando una declaración de Olimpia Gaxiola, la hermana de Yuridia, los presentadores del programa de espectáculos aprovecharon para desdecir a la muchacha, quien en su clip afirma que recuerda con mucho coraje una ocasión en la que los reporteros de “Ventaneando” la asediaron a ella y a sus pequeños hermanos para obtener información acerca del embarazo que Yuridia atravesaba en el 2006.

Según sus declaraciones, en esa ocasión ella salió con sus hermanitos a dar la vuelta por la cuadra de su casa, ante lo cual, uno de los colaboradores del programa encabezado por Pati Chapoy tomó a su hermano Genaro por el cuello de la camisa para hacerle preguntas sobre su hermana mayor y mientras ella trataba de salvar al menor, una reportera le pegó con el micrófono en el cachete.

“Y luego le ponían el micrófono a una niña de cinco años preguntándole: ‘¿tu hermana va a tener un parto natural o cesárea?’. Afortunadamente la casa estaba ahí a la vuelta de la esquina, abrí la puerta, la azoté en sus caras (de los reporteros), me metí a la casa, le llamé a mi papá porque estaban en el negocio de mi mamá donde hacían vestidos, le dije: están unos reporteros aquí afuera, nos están acosando'”, declaró la hermana de Yuridia.

“Ventaneando” muestra VIDEO que comprueba que sus reporteros nunca agredieron a los hermanos de Yuridia

A pesar de lo dicho por la hermana de Yuridia, de acuerdo con los conductores de “Ventaneando” las cosas se dieron de una manera muy diferente, lo cual comprobaron con material de archivo que ellos guardan para hacer futuras aclaraciones, en el cual se puede observar que, aunque sí hay una colaboradora del programa que aborda a Olimpia y a sus hermanos, en realidad siempre respetan su espacio personal y en ningún momento hay contacto físico.

Esto sin mencionar que de acuerdo con el video mostrado, es solo una reportera quien se acerca a ellos a preguntarles sobre si ya había nacido el hijo de Yuridia, tras lo cual, ella y su camarógrafo son alebrestados por el papá de Yuridia, quien llega a amenazarlos tras la llamada que recibió de Olimpia.

“Pasa algo con uno de los niños y ya les dije, no sé con quién chingad*s hablé el otro día, les dije: ‘me los voy a ching*r’, no me quieren creer, me los voy a ching*r. Ya me asustaron a los niños” arremetió contra la en ese entonces reportera de “Ventaneando” el papá de Yuridia.

Al día siguiente de este encuentro, la colaboradora del programa de Pati Chapoy nuevamente fue en búsqueda del padre de la intérprete de “Ya te olvidé”, ante lo cual se enteró que la hermana de Yuridia fue quien siempre tergiversó lo que pasó, pues le dijo que los reporteros habían golpeado a los infantes, suceso que según se muestra en el audiovisual no ocurrió.

“Sí nos acercamos a preguntar cómo estaba Yuridia que es nuestro interés básicamente, pero en ningún momento lo agredimos (al hermano de Yuridia, quien en ese entonces seis años), en ningún momento lo aventamos, únicamente fue una pregunta”, se escucha decir a la reportera, quien le explicó al papá de la cantante cómo se dieron las cosas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO