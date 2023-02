Karely Ruiz confiesa que tiene ácaros tras ir a un motel

NUEVO LEÓN.- La exitosa modelo de OnlyFans Karely Ruiz ha causado sorpresa en sus redes sociales luego de dar a conocer que tiene ácaros por una visita a un motel.

La joven regiomontana confesó por medio de una transmisión en vivo con sus seguidores que tiene algunos problemas en la piel por culpa de los ácaros.

Traigo ácaros… les voy a explicar sólo porque son mis fans. Story Time de cómo agarré ácaros”, dijo en su video.

La influencer mencionó que por amor a sus fieles seguidores quiso compartir su mala experiencia.

Y es que Karely acudió a un motel de mala calidad, de pocas estrellas. Y ahí los ácaros la atacaron, por lo que ahora necesita usar pomada.

“Para que se cuiden, chicas. Fui a un motel, hace una semana, a un motel de pocas estrellas y se me pegaron ahí. Qué asco”

Karely destacó que tiene mucha comezón en el cuerpo y que le arde con la pomada, pero que poco a poco se irán quitando los síntomas.

Porque soy sincera, les cuento y me recetaron esta crema. Tengo mucha comezón en todo el cuerpo, se van a estar eliminando, pero mientras me arde. Así que cuídense, chicas. No vayan a moteles hediondos, la neta”

Lo que Karely no reveló fue con quien asistió a dicho lugar.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR