Lo reportan desaparecido y fue encontrado enterrado en la jardinera de su amigo

ARGENTINA.- Un joven de 20 años fue reportado como desaparecido en el barrio de San Roque, ubicado en el sudoeste de la ciudad de Córdoba, Argentina. Su madre estuvo a la cabeza de su búsqueda con apoyo de la policía, sin embargo a una semana de su ausencia se le encontró en el patio de la casa de su amigo y compañero de trabajo.

Mateo fue visto por última vez a la salida de su trabajo

Las autoridades, encabezadas por la fiscal Sonia Meza realizaron una reconstrucción del asesinato. Se informó el hoy occiso respondía la nombre de Mateo Enzo Gastón, quien fue visto por última vez cuando salió de una panadería, el cual era su lugar de trabajo donde mantenía una estrecha relación de amistad con Marcelo, quien es ahora el principal sospechoso de su desaparición.

Marcelo Ruíz, fue puesto a un interrogatorio por parte de las autoridades, quienes informaron que no mencionó algunos detalles que despertaron las sospechas de que él fuera el autor del crimen. No dijo que juntos subieron a un auto Fiat junto a otra persona, la cual no ha sido localizada por la policía.

Además de otras inconsistencias, por lo que la policía procedió a allanar su casa el pasado jueves 9 de febrero. Al realizar las dirigencias, en el patio trasero de su casa se percataron a que había tierra removida, por lo que se procedió a realizar una excavación, donde encontraron el cuerpo de la víctima a casi un metro de profundidad.

Mateo fue muerto y enterrado el mismo día de su desaparición

El portal de El Clarín de Argentina señala que de acuerdo con la descomposición del cuerpo, el cadáver de Mateo indica que fue asesinado y ocultado bajo tierra la misma noche que desapareció. Además sus ropas coincidían con la descripción que dio su madre a las autoridades.

También se dio a conocer que, dentro de las pertenencias del amigo del hoy occiso se encontró a la tarjeta de débito a nombre de Mateo, un detalle que juega en contra de Marcelo Ruiz, quien es colocado como el principal sospechoso de la desaparición de Mateo Enzo Gastón.

