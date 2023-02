Difunde UAT Protocolo de Atención a la Violencia de Género

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) trabaja en la difusión del Protocolo para la Prevención, Atención y Tratamiento de las Víctimas de Violencia de Género, cuyo propósito es crear un entorno libre de actos que atenten contra los derechos de la comunidad universitaria.

Al respecto, el Dr. José de Jesús Guzmán Morales, titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, dijo que el Protocolo busca atender las inquietudes, respecto a los diferentes tipos de violencias que pudieran presentarse en la UAT.

Señaló, además, que otro de los objetivos es sensibilizar a la comunidad universitaria respecto a las acciones que vayan contra la dignidad de las personas, construyendo con ello una Universidad que transite a una cultura de paz. Acotó que es preocupación del rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos,

que se cuente con una instancia que esté cerca para recibir las inquietudes o denuncias en caso de ser necesario, y activar el protocolo para atenderlas.

“Actualmente nos encontramos trabajando en el nuevo Protocolo de Atención a la Violencia de Género, con la intención de que los universitarios encuentren en la Defensoría una instancia accesible a donde puedan acudir en caso de que sientan violentado alguno de sus derechos y, en particular, la violencia de género, que es preocupación de nuestra administración rectoral”, indicó.

Explicó que el Protocolo es una guía de cómo reaccionar frente a una posible violencia a la integridad física y psicológica. “Si una persona nos informa que está siendo víctima de violencia, vamos a iniciar un procedimiento cuidadoso de su identidad, sin revictimizarla; si está en necesidad de brindarle atención u orientación psicológica, privilegiaremos su tranquilidad; y dictaremos las medidas de protección que sean necesarias para que no siga siendo afectada”.

Aclaró que la Defensoría no tiene la capacidad de sancionar, pero sí de informar a las instancias correspondientes para la aplicación de los reglamentos universitarios para cada caso.

“La violencia de género puede ser en contra de una mujer o en contra de un hombre, es una parte muy importante dejarla en claro, que se trata de privilegiar la integridad de todos los universitarios. Sabemos también que históricamente respecto a ese tipo de situaciones la mujer ha sido más vulnerable, eso nos queda claro, pero esta idea o esta posibilidad a denunciar no es exclusivamente de las mujeres”, refirió.

Añadió que como parte del trabajo realizarán jornadas de promoción y de prevención en los planteles de la UAT, iniciando en la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

“Haremos recorridos por las aulas, entregaremos documentos con información, instalaremos un módulo de atención y orientación, habrá conferencias para docentes y estudiantes, y para quien lo decida habrá audiencias con el titular de la Defensoría, por si tienen la necesidad de plantear un caso o una duda”,

acotó. Puntualizó que la meta es la construcción de una cultura de paz y la prevención de las violencias, particularmente la violencia de género, “y que los universitarios se sientan tranquilos en el sentido de que existe una instancia con personal capacitado para recibir cualquier denuncia de ese tipo”.

“Al final de cuentas, una instancia como esta tiene la responsabilidad de ser accesible y estar al alcance de sus posibles usuarios, de los estudiantes principalmente, además, ser un enlace entre los jóvenes y las autoridades universitarias; ser un facilitador del diálogo es la vocación de la Defensoría”, puntualizó.

STAFF/ EXPRESO-LA RAZON